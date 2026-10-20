Αγροτικό πετρέλαιο: Πρεμιέρα για το myDiesel την 1η Νοεμβρίου – Τι αλλάζει για τους αγρότες

Από την 1η Νοεμβρίου 2026 οι δικαιούχοι αγρότες θα προμηθεύονται πετρέλαιο κίνησης με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και τον αναλογούντα ΦΠΑ απευθείας στην αντλία, μέσω της νέας ψηφιακής εφαρμογής myDiesel της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η νέα διαδικασία αντικαθιστά το υφιστάμενο σύστημα επιστροφής του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου και απλοποιεί σημαντικά τη διαδικασία για τους αγρότες.

Η σχετική Κοινή Απόφαση Α. 1224/2026 υπεγράφη από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την ΑΑΔΕ.

Υποχρεωτική εγγραφή για τα πρατήρια

Τα πρατήρια υγρών καυσίμων δημόσιας χρήσης υποχρεούνται να εγγραφούν στην εφαρμογή, ώστε να μπορούν να διαθέτουν πετρέλαιο κινητήρων με απαλλαγή από τον ΕΦΚ και τον ΦΠΑ από 1/11/2026 και εφεξής. Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) από 22/10/2026, ενώ σε λίγες ημέρες θα λειτουργεί και μέσω εφαρμογής για κινητά και τάμπλετ.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα πρατήρια να έχουν επικαιροποιήσει τα στοιχεία τους στο Μητρώο Πρατηρίων Δημόσιας Χρήσης της ΑΑΔΕ. Για τον λόγο αυτό η Αρχή απέστειλε την προηγούμενη εβδομάδα ενημερωτικό μήνυμα σε περίπου 450 πρατήρια που εμφάνιζαν ελλείψεις στο Μητρώο. Σχεδόν το 50% έχει ήδη προχωρήσει στις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες.

Αυτόματη επιστροφή του ΕΦΚ στους πρατηριούχους

Η επιστροφή του ΕΦΚ στα πρατήρια θα γίνεται αυτοματοποιημένα, τουλάχιστον κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, μετά από επαλήθευση των παραστατικών πώλησης μέσω των πληροφοριακών συστημάτων της ΑΑΔΕ (myDATA ή eSend). Δεν θα απαιτείται καμία πρόσθετη ενέργεια από τον πρατηριούχο.

Νέα διάταξη σε διαβούλευση

Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης της ΑΑΔΕ, έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση και καταθέτει προς ψήφιση διάταξη η οποία προβλέπει δύο αλλαγές. Πρώτον, την επιστροφή στον πρατηριούχο, εκτός από τον ΕΦΚ, και του ΦΠΑ που αναλογεί επί του ποσού του ΕΦΚ. Δεύτερον, το ασυμψήφιστο και ακατάσχετο της επιστροφής, τόσο του ΕΦΚ όσο και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Παρουσίαση της εφαρμογής

Οι λειτουργίες της εφαρμογής σε περιβάλλον web και mobile θα παρουσιαστούν στο κοινό την Πέμπτη 22/10/2026 από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά και τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή.

Για τη διευκόλυνση των επαγγελματιών, ώστε να ενσωματώσουν τις λειτουργίες της εφαρμογής στα εμπορικά προγράμματα (ERP) των πρατηρίων, έχει διατεθεί δοκιμαστικό περιβάλλον διαλειτουργικότητας (API) για προγραμματιστές στην πύλη myAADE, στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myDiesel.