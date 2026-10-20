Ιατρικός Σύλλογος Ζακύνθου: «Καμπανάκι» για τις παραπλανητικές διαφημίσεις και τις «θαυματουργές» θεραπείες

•Τι ισχύει για τις εναλλακτικές θεραπείες

•Έκκληση στους πολίτες να αναζητούν έγκυρη επιστημονική ενημέρωση και να μην παρασύρονται

Την προσοχή των πολιτών εφιστά ο Ιατρικός Σύλλογος Ζακύνθου στις παραπλανητικές διαφημίσεις που κυκλοφορούν στον χώρο της υγείας, αλλά και στις υποσχέσεις για «θαυματουργές» θεραπείες και εντυπωσιακά αποτελέσματα. Ξεκαθαρίζει τη θέση του για όρους όπως «κβαντική», «σαμανική» και «ολιστική ιατρική», επισημαίνοντας ότι δεν αποτελούν επίσημα αναγνωρισμένες ιατρικές ειδικότητες ή εξειδικεύσεις και καλεί τους πολίτες να αναζητούν έγκυρη, επιστημονικά τεκμηριωμένη ενημέρωση.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Σύλλογος, «στο πλαίσιο ενημέρωσης συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί έναντι των προβλημάτων υγείας που πιθανώς αντιμετωπίζουν και να αναζητούν επίσημες, έγκυρες και επιστημονικές πηγές ενημέρωσης, να μην παρασύρονται από διαφημιστικές καταχωρήσεις παραπλανητικού περιεχομένου αμφιβόλου αξίας και από τα όσα “θαυματουργά” υπόσχονται για “μαγικές” λύσεις θεραπείας νόσων, ευεξία, μακροζωία, αναγέννηση κλπ.».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και σε ονομασίες που χρησιμοποιούνται στον χώρο της υγείας και της ευεξίας, οι οποίες, σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο, δεν αντιστοιχούν σε επίσημα αναγνωρισμένες ιατρικές ειδικότητες ή εξειδικεύσεις. Ο Σύλλογος επισημαίνει ότι η χρήση τέτοιων όρων μπορεί να δημιουργήσει λανθασμένες εντυπώσεις στους πολίτες σχετικά με την επιστημονική βάση και την αναγνώριση των αντίστοιχων πρακτικών. Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση σημειώνεται: «Επίσης κβαντική, σαμανική, ολιστική, αισθητική, μεταβολική ιατρική και άλλα συναφή είναι εκφράσεις και περιγραφικοί όροι, στα όρια του νεολογισμού, που όμως δεν υφίστανται ως επίσημες και αναγνωρισμένες ιατρικές ειδικότητες, εξειδικεύσεις και πρακτικές και δεν πρέπει να αναφέρονται και να εφαρμόζονται από οποιονδήποτε ιατρό ή μη ιατρό».

Παράλληλα, ο Ιατρικός Σύλλογος διαχωρίζει τα παραπάνω από τον βελονισμό και την ομοιοπαθητική, για τα οποία αναφέρει ότι μπορούν να εφαρμόζονται μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και από επαγγελματίες με την αντίστοιχη πιστοποιημένη εκπαίδευση. Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση, «τέλος ο βελονισμός και η ομοιοπαθητική είναι αναγνωρισμένες ως συμπληρωματικές θεραπείες και δύναται να εφαρμόζονται μόνο από γιατρούς που έχουν πιστοποιημένη αντίστοιχη εκπαίδευση και προϋποθέσεις άσκησής τους».