Σήμερα η συνάντηση του ΤΕΕ στο ΥΠΕΝ για το «πάγωμα» των οικοδομικών αδειών στη Ζάκυνθο | Στο τραπέζι 7 κρίσιμα αιτήματα

Σε αναβρασμό βρίσκονται οι Μηχανικοί του νησιού αναμένοντας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την σημερινή συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που θα γίνει παρουσία του Βουλευτή Ζακύνθου Διονυσίου Ακτύπη.

Στο επίκεντρο των διαδοχικών κλειστών συναντήσεων που πραγματοποίησαν το τελευταίο χρονικό διάστημα οι Μηχανικοί βρέθηκε η οικοδομησιμότητα των οικοπέδων εκτός σχεδίου χωρίς πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο. Όπως επισημαίνουν οι Μηχανικοί, πρόκειται για ένα σύνθετο πρόβλημα από το οποίο εγείρονται κοινωνικά ζητήματα, καθώς οι ιδιοκτήτες στερούνται της δυνατότητας αξιοποίησης των ακινήτων τους και οι ιδιοκτησίες χάνουν την αγοραστική τους αξία.

Παράλληλα, το ΤΕΕ αναμένεται να καταθέσει υπόμνημα προς το Υπουργείο ζητώντας τη διευθέτηση μιας σειράς πρόσθετων κρίσιμων ζητημάτων. Ακολουθούν αναλυτικά τα αιτήματα του ΤΕΕ προς το ΥΠΕΝ:

1)Οικοδόμηση Γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και εκτός των ορίων οικισμών εμβαδού 4.000 τ.μ. και άνω με δουλεία διόδου ή με πρόσωπο σε μη αναγνωρισμένο Κοινόχρηστο Χώρο , τα οποία αποδεδειγμένα υφίστανται πριν από την 31.12.2003. Έχει δημιουργηθεί αβεβαιότητα μετά την απόφαση του Αυγούστου του 2025 του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα οι Υπηρεσίες Δόμησης να έχουν παγώσει την έκδοση Αδειών Δόμησης καθώς επίσης έχει παγώσει και η Κτηματαγορά διότι δεν πραγματοποιούνται συμβολαιογραφικές πράξεις λόγω αυτής της αβεβαιότητας της αρτιότητας και της οικοδόμησης, Πρόταση να εκδοθεί μεταβατική νομοθετική ρύθμιση ή διευκρινιστική εγκύκλιος ή να δοθούν οδηγίες από το ΥΠΕΝ.

2)Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η « Μελέτη Αναγνώρισης του υπάρχοντος οδικού δικτύου της χώρας, ανά Δημοτική Ενότητα (ΔΕ) στις περιοχές εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων, εκτός των ορίων των οικισμών των νομίμως υφιστάμενων προ του έτους 1923 και των οικισμών μέχρι 2000 κατοίκους.

3)Επιτάχυνση και Ολοκλήρωση της Εκπόνησης της Μελέτης ΤΟΠΙΚΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ.

4)Αναθεώρηση και Τροποποίηση του Π.Δ. του Εθνικού θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου.

5)Αναθεώρηση των όρων δομήσεως του σχεδίου πόλεως Ζακύνθου και εναρμονισμός του με τον ΝΟΚ ως προς το ύψος καθώς και εκπόνηση και ολοκλήρωση των εδώ και μια εικοσαετία εκκρεμών Πράξεων Εφαρμογής σε τέσσερις Πολεοδομικές Μελέτες στις “ Δ.Κ. Ζακυνθίων Κήπων, Ντουρέικα, Δ.Κ. Μποχάλεως και Δ.Κ. Πλάνου “

6)Λύση στο Διαχρονικό Πρόβλημα Υποστελέχωσης της υπηρεσίας Δομήσεως καθώς και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ζακύνθου από Μηχανικούς Π.Ε. όλων των ειδικοτήτων.

7)Ολοκλήρωση της Μελέτης του Μάστερ Πλαν ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Ζακύνθου και γρήγορη εκπόνηση των μελετών εφαρμογής.

Σοφία Βαρδακαστάνη