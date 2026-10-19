Σήμερα η συνάντηση του ΤΕΕ στο ΥΠΕΝ για το «πάγωμα» των οικοδομικών αδειών στη Ζάκυνθο | Στο τραπέζι 7 κρίσιμα αιτήματα

19/10/2026, 23:00