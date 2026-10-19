Ερωτηματικά και προβληματισμός για την υπογειοποίηση κάδων| Ν. Γιακουμέλος: «Δεν με ενημέρωσε κανείς ποτέ γι’ αυτό το θέμα…»

Στις 28 Μαρτίου του 2025, ο κ. Διονύσης Πέττας, μέλος του Επιμελητηρίου που παρακολουθεί το έργο του Open Mall, είχε κάνει δηλώσεις στην «ΗΜΕΡΑ» για το φλέγον θέμα της υπογειοποίησης των κάδων, και είχε εξηγήσει πού ακριβώς κόλλησε η διαδικασία και δεν προχώρησε ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο για το νησί.

Τότε, ο κ. Πέττας είχε πει χαρακτηριστικά: «Όταν μπήκε το έργο για την υπογειοποίηση των κάδων, έπρεπε να προβλεφθεί ένα έξτρα έργο για να φτιαχτεί η υποδομή τους. Η εγκατάσταση έχει μέσα οικοδομικά έργα βαρέου τύπου, εκσκαφές κ.α. Οπότε αυτά δεν είχαν προβλεφθεί και ήταν αδύνατον να υλοποιηθεί».

Μιλώντας στην εφημερίδα μας, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, κ. Νίκος Γιακουμέλος, επισήμανε ότι ποτέ δεν ενημερώθηκε επίσημα για την απόφαση να απορριφθεί το υποέργο της υπογειοποίησης κάδων από το Open Mall, και σημείωσε ότι ένα τέτοιο έργο θα μπορούσε να προσφέρει πάρα πολλά στο νησί μας: «Εμένα δεν με ενημέρωσε κανείς ποτέ. Ούτε ο δήμαρχος, ούτε η δημοτική επιτροπή και αποφάσισαν μόνοι τους για μας, χωρίς εμάς. Είμαι θερμός υποστηρικτής της διαδικασίας αυτής, διότι πρέπει να περάσουμε στη νέα εποχή. Δεν μπορεί να συνεχίζουμε το 2026, ο πέμπτος τουριστικός προορισμός να έχει υπέργειους κάδους. Περίμενα με αγωνία να έρθει το πρόγραμμα από την περιφέρεια, το ολιστικό σχέδιο διαχείρισης. Δεν ήρθε ακόμη. Ο δήμος δεν διαθέτει χρήματα για αυτή τη διαδικασία, πρόγραμμα δεν υπάρχει άλλο. Ως εκ τούτου εγώ περιμένω και συμπληρωματικά κάδους ένα χρόνο που δεν έχουμε πάρει. Οπότε καταλαβαίνετε σε τι δεινή κατάσταση βρίσκεται η διεύθυνση καθαριότητας που έχει ανάγκη κάδους. Να περάσει και στη σύγχρονη εποχή της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων».

Ο κ. Γιακουμέλος εξήγησε τα οφέλη που θα είχε η υπογειοποίηση των κάδων: «Πρώτον, εάν υπάρχουν υπόγειοι κάδοι, σημαίνει ότι ένα απορριμματοφόρο με έναν γερανό θα μπορεί με έναν οδηγό -τόσο απλά το λέω -χωρίς πατητήρια και χωρίς βοηθούς να πηγαίνει να σηκώνει τους κάδους και να τελειώνει το θέμα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι αν εμείς θέλουμε πατητήρια για να σηκώσουμε τον όγκο των σκουπιδιών της Ζακύνθου 100 άτομα, αυτά περιορίζονται στους 20-30 οδηγούς. Καταλαβαίνουμε πόσο τεράστια διαφορά θα υπάρχει και φυσικά ο υπόγειος κάδος θα έχει αισθητήρες, θα ενημερώνει το απορριμματοφόρο πότε πρέπει να το πάρει. Οπότε θα είχαμε και λιγότερα μεροκάματα και λιγότερα καύσιμα. Και φυσικά με τον αισθητήρα και με την κάρτα του κάθε πολίτη- που μόνο με την κάρτα του θα μπορεί να ανοίξει ο κάδος για να βάλει τα σκουπίδια του μέσα- θα ελέγχεται και η ποιότητα. Περιμένω το σχέδιο από την περιφέρεια. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να προκύψει γιατί χωρίς αυτό δεν μπορεί να γίνει απολύτως τίποτα».

Ντ. Μαλαπέτσας: «Σειρά προτάσεων για την υπογειοποίηση»

Το μέλος του Τοπικού Συμβουλίου Πόλης, κ. Ντένης Μαλαπέτσας, επισήμανε από την πλευρά του ότι είχαν γίνει εγκαίρως σημαντικές προτάσεις για την υπογειοποίηση των κάδων, αλλά τελικά όλα κόλλησαν στο οικονομικό κομμάτι: «Η θέση μου εμένα είναι πάντα υπέρ του να αναβαθμίσουμε, να βελτιώσουμε και να εκσυγχρονίσουμε την πόλη μας, διότι δεν είναι μόνο για τους μόνιμους κατοίκους, αλλά είμαστε και ένα τουριστικό μέρος. Και παρότι με την υπογειοποίηση των κάδων έχω ασχοληθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και από άλλη θέση (ήμουν επιστημονικός συνεργάτης), δεν προχώρησε, υπήρχε μια άλλη κατάσταση να διαχειριστεί τότε η δημοτική αρχή και δεν προχώρησε. Από τα πρώτα τοπικά συμβούλια που έγιναν το 2024, είχα προτείνει μια σειρά προτάσεων και για την ανακύκλωση αλλά και γενικά για την χωροθέτηση των κάδων και ένα από αυτά ήταν και η υπογειοποίηση. Τότε ο αντιδήμαρχος καθαριότητας είχε απαντήσει ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Για να βρεθούμε στο σήμερα που είδαμε ότι βρέθηκαν 10 εκατομμύρια ευρώ ώστε να δώσουμε σε ιδιώτη για την αποκομιδή. Και αντί να κοιτάξουμε να εκσυγχρονίσουμε γενικά την καθαριότητας, βρέθηκαν 10 εκατομμύρια να τα δώσουμε κάπου αλλού για την αποκομιδή και με τη λήξη της σύμβασης αυτής καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα χρήματα γίνονται καπνός».

Ο κ. Μαλαπέτσας αναφέρθηκε, φυσικά, και στην απένταξη του υποέργου που αφορούσε το Open Mall, εκφράζοντας τον εντονότατο προβληματισμό του: «Από εκεί και πέρα πράγματι πληροφορήθηκα ότι ενώ υπήρχε στο Open Mall το θέμα της υπογειοποίησης , η δημοτική αρχή το απένταξε και έδωσε τα χρήματα για να γίνει κάτι άλλο. Πραγματικά εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση το πώς γίνεται, αντί να δημιουργήσουμε υποδομές και να εφαρμόσουμε σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης απορριμμάτων, να προτιμάμε να κάνουμε άλλα πράγματα και βλέπουμε πως ό,τι γίνεται είναι με τσαπατσουλιές”».

Έντονα παράπονα για τη χωροθέτηση

Ο κ. Μαλαπέτσας, επιπροσθέτως, αναφέρθηκε και στη χωροθέτηση των κάδων, σημειώνοντας με έμφαση ότι δεν προχωράει με τις σωστές διαδικασίες: «Βλέπουμε ότι γίνεται χωροθέτηση κάδων με παλιές πρακτικές και λογικές και μάλιστα, ξοδεύτηκαν 74.400 ευρώ για να διαλύσουμε πεζοδρόμια, να τα μικρύνουμε, που αυτό έχει αποτέλεσμα, σε πολλά σημεία να μην χωράει ένα αναπηρικό καροτσάκι, αλλά ούτε και κάποιος γονιός να μπορεί να πάει άνετα να περάσει το καροτσάκι το παιδί του. Έχουν μικρύνει πάρα πολύ τα πεζοδρόμια και υπάρχει και πρόβλημα και στην κυκλοφορία. Η μεταλλική αυτή κατασκευή είναι και σε μαύρο χρώμα. Εάν κάποιος οδηγεί ένα πατίνι ή ένα ποδήλατο και λίγο δεν προσέξει, είναι πολύ εύκολο να πέσει πάνω. Σε άλλα σημεία, όπως εκεί που είναι η Χορωδία Φανερωμένη έχει καταργηθεί εντελώς το πεζοδρόμιο, δηλαδή πρέπει να πάει ο πεζός από το δρόμο ή στο απέναντι πεζοδρόμιο. Παράλληλα, από την πλατεία Κάλβου και στη Τερτσέτη, έχουν κολλήσει τους κάδους στον τοίχο. Γενικά βλέπουμε μια προχειρότητα».

Διονύσης Μπινιώρης