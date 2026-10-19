«Zante Walk for the Cure» 2026: Ένα ροζ κύμα αγάπης και στήριξης πλημμύρισε την πόλη της Ζακύνθου (φωτο)

Με αισθήματα στήριξης, αγάπης και δύναμης, το 2ο «Zante Walk for the Cure» πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής 18 Οκτωβρίου, γεμίζοντας την πόλη της Ζακύνθου με ροζ χρώμα.

Η συγκεκριμένη εκδήλωση, χάρη στη δυναμική παρουσία των Ζακυνθινών, αποτέλεσε για ακόμη μία φορά μια έμπρακτη έκφραση συμπαράστασης προς τις survivors του νησιού, αλλά και προς όλους όσοι δίνουν τη δική τους μάχη με την ασθένεια.

Ο Οκτώβριος έχει καθιερωθεί ως μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού. Με αφορμή αυτή την πρωτοβουλία, ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Ζακύνθου «Ο Άγιος», σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Ζακύνθου, ετοίμασαν μια γιορτή αφιερωμένη στη ζωή, τη δύναμη, την προσπάθεια και την πρόληψη.

Μικροί και μεγάλοι, γονείς, εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων, ακόμη και οικογένειες με παιδικά καρότσια, συμμετείχαν στη δράση, ξεκινώντας από την πλατεία Αγίων Σαράντα και καταλήγοντας στην πλατεία Διονυσίου Σολωμού. Με τη συνοδεία της Δημοτικής Αστυνομίας, κρατώντας ροζ μπαλόνια και γεμάτοι χαρά και αισιοδοξία, οι συμμετέχοντες έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα στήριξης και αλληλεγγύης. Στην πλατεία τούς περίμενε το μουσικό συγκρότημα «White Muses», δίνοντας τον δικό του ρυθμό στη γιορτή, αλλά και ενημερωτικές δράσεις για την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον καρκίνο του μαστού.

Ξεχωριστή θέση στη φετινή δράση είχαν οι γυναίκες που έχουν βιώσει τον καρκίνο του μαστού, τιμώντας τη δύναμη, το θάρρος και την προσωπική διαδρομή καθεμιάς από αυτές

Η εκδήλωση υπενθύμισε σε όλους ότι η ενημέρωση και η έγκαιρη διάγνωση αποτελούν πολύτιμα εφόδια στη μάχη κατά της ασθένειας. Κάθε βήμα ήταν μια πράξη στήριξης, ένα μήνυμα ελπίδας και μια υπενθύμιση πως κανείς δεν χρειάζεται να δίνει αυτή τη μάχη μόνος του.

Με αφορμή τη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, ο Δήμαρχος Ζακύνθου, κ. Γιώργος Στασινόπουλος, υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης, της έμπρακτης στήριξης των ασθενών και της κοινωνικής αλληλεγγύης, λέγοντας ότι: «Η σημερινή μέρα είναι πολύ σημαντική. Όχι μόνο για αυτούς που είναι αντιμέτωποι με τον καρκίνο του μαστού αλλά και γενικά να περάσουμε το μήνυμα ότι σήμερα είναι μια μέρα της πρόληψης, της αγάπης και το πιο σημαντικό ότι κανένας δεν είναι μόνος του. Είμαστε όλοι μαζί. Εμείς ως Δημοτική Αρχή στηρίζουμε οποιαδήποτε προσπάθεια αφορά θέματα ογκολογικών ή καρκίνου και το έχουμε αποδείξει και με τη βοήθειά μας στη συνδρομή των γιατρών στο νοσοκομείο και πολύ περισσότερο πάνω από τα χρήματα και την οικονομική βοήθεια είναι το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου δίπλα στους καρκινοπαθείς».

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ζακύνθου «Ο Άγιος», κ. Σπύρος Ξένος, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιστροφή του 2ου Zante Walk for the Cure στην πόλη της Ζακύνθου, τονίζοντας τη σημασία της συλλογικής συμμετοχής στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού: «Το 2ο Zante Walk for the Cure επέστρεψε στην πόλη της Ζακύνθου, σε αυτή την μεγάλη γιορτή για την ευαισθητοποίηση και την ανάγκης της πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλη τη ζακυνθινή κοινωνία, το Δήμο, τους χορηγούς, τους υποστηρικτές μας, που μας δώσανε τη δυνατότητα με την κάθε συμμετοχή και το κάθε βήμα να αποδείξουμε και να φωνάξουμε ότι μαζί είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στους βασικούς στόχους και τις προτεραιότητες του Συλλόγου, δίνοντας έμφαση στα επόμενα βήματα που αφορούν στην ολοκλήρωση της πανελλαδικά πρωτοποριακής έρευνας για τον καρκίνο στη Ζάκυνθο, αλλά και στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος υποστήριξης των ογκολογικών ασθενών: «Ο μεγάλος μας στόχος ήταν να δημιουργηθεί για πρώτη φορά στο νησί της Ζακύνθου μια ογκολογική Μονάδα έτσι ώστε να σταματήσει η ταλαιπωρία και ο βασανισμός των καρκινοπαθών του νησιού. Νομίζω ότι αυτό το καταφέραμε στον πρώτο χρόνο. Δεύτερος μεγάλος στόχος είναι να ολοκληρώσουμε την έρευνα που έχουμε ξεκινήσει , την πρώτη πανελλαδικά για τον καρκίνο στη Ζάκυνθο.. Και ο τρίτος και τελευταίος στόχος μας είναι να ετοιμάσουμε ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένης υποστήριξης για τους καρκινοπαθείς του νησιού».

Κυριακή Βυθούλκα