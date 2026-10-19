Υποχωρεί η παιδική φτώχεια στην Ελλάδα – Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΚΕΠΕ

Μείωση της πολυδιάστατης παιδικής φτώχειας και βελτίωση της ευημερίας των παιδιών στην Ελλάδα καταγράφει έρευνα του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), η οποία πραγματοποιήθηκε σε 3.260 μαθητές σε όλη τη χώρα, κατά το σχολικό έτος 2025–2026.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η πολυδιάστατη παιδική φτώχεια διαμορφώθηκε στο 4,02%, έναντι 5,48% το προηγούμενο σχολικό έτος, σημειώνοντας υποχώρηση κατά 1,46 ποσοστιαίες μονάδες. Αντίστοιχα, ο Δείκτης Γενικής Παιδικής Ευημερίας αυξήθηκε στο 95,98%, από 94,52% το 2024–2025.

Τα στοιχεία δημοσιοποιήθηκαν με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Φτώχειας, στις 17 Οκτωβρίου, και αποτυπώνουν, σύμφωνα με το ΚΕΠΕ, βελτίωση σε όλες τις επιμέρους συνιστώσες της παιδικής ευημερίας.

Υποχώρηση των οικονομικών στερήσεων

Στο οικονομικό σκέλος, η παιδική φτώχεια, όπως μετράται από τον αντίστοιχο δείκτη του ΚΕΠΕ, περιορίστηκε στο 7,85%, από 9,16% την προηγούμενη σχολική χρονιά. Η μείωση ανέρχεται σε 1,31 ποσοστιαίες μονάδες.

Παράλληλα, η Οικονομική Παιδική Ευημερία ενισχύθηκε στο 92,15%, έναντι 90,84% το 2024–2025

Ωστόσο, η στατιστική τεκμηρίωση της μεταβολής διαφοροποιείται ανά κατηγορία. Με βάση τους ελέγχους που παραθέτει το ΚΕΠΕ, η υποχώρηση της οικονομικής παιδικής φτώχειας δεν φτάνει το συμβατικό όριο στατιστικής σημαντικότητας του 5%. Αντίθετα, η μείωση της συνολικής πολυδιάστατης φτώχειας είναι στατιστικά σημαντική.

Μεγαλύτερη βελτίωση πέρα από το εισόδημα

Εντονότερη είναι η μεταβολή στη μη οικονομική διάσταση. Η Μη Οικονομική Παιδική Ευημερία ανήλθε στο 90,40%, από 87,46%, σημειώνοντας άνοδο κατά 2,94 ποσοστιαίες μονάδες.

Αντίστοιχα, η μη οικονομική παιδική φτώχεια υποχώρησε στο 9,60%, έναντι 12,54% το προηγούμενο σχολικό έτος. Και σε αυτή την περίπτωση, η μείωση είναι στατιστικά σημαντική, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τη σημασία της εξέτασης της κατάστασης των παιδιών μέσα από περισσότερες διαστάσεις, πέρα από την οικονομική θέση του νοικοκυριού.

Πώς μετράται η παιδική ευημερία

Ο Δείκτης Γενικής Παιδικής Ευημερίας και Πολυδιάστατης Παιδικής Φτώχειας του ΚΕΠΕ διαχωρίζει τις επιμέρους συνιστώσες του σε οικονομικές και μη οικονομικές, επιδιώκοντας μια ευρύτερη αποτύπωση των συνθηκών ζωής των παιδιών.

Τα συγκεκριμένα ποσοστά αφορούν αυτή την εξειδικευμένη μέτρηση και πρέπει να διαβάζονται στο πλαίσιο της μεθοδολογίας της. Δεν ταυτίζονται αυτομάτως με άλλους δείκτες, όπως ο κίνδυνος εισοδηματικής φτώχειας.

Όπως επισημαίνει το ΚΕΠΕ, η προσέγγιση αυτή συμβαδίζει με το πνεύμα της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για το Παιδί, αλλά και με τη διεθνή συζήτηση για την ανάγκη συμπλήρωσης του ΑΕΠ με ευρύτερους δείκτες ευημερίας. Το Κέντρο χαρακτηρίζει την εξέλιξη αισιόδοξη, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη συστηματικής παρακολούθησης της παιδικής ευημερίας, ώστε οι μεταβολές να καταγράφονται με εξειδικευμένα και πολυδιάστατα εργαλεία.

ΠΗΓΗ:ot.gr