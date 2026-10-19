Νέος εμβολιασμός κατά της COVID-19: Οι ευπαθείς ομάδες στο επίκεντρο

Tα πρώτα ραντεβού έχουν ήδη προγραμματιστεί, ενώ οι εμβολιασμοί πραγματοποιούνται στα υφιστάμενα νοσοκομεία και συγκεκριμένα εμβολιαστικά κέντρα σε όλη τη χώρα.
Ο εμβολιασμός κατά της COVID-19 συνιστάται κυρίως σε άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω, καθώς και σε πολίτες με υποκείμενα νοσήματα, όπως:
σακχαρώδης διαβήτης, καρδιαγγειακά νοσήματα, χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις,παχυσαρκία,ανοσοκαταστολή.
Ο εμβολιασμός συνιστάται επίσης στις εγκύους, καθώς οι παραπάνω πληθυσμιακές ομάδες διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης σε περίπτωση λοίμωξης από τον SARS-CoV-2.
Αύξηση των εισαγωγών σε ασθενείς με Covid-19 στα νοσοκομεία
Σύμφωνα με τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), την εβδομάδα από 5 έως 11 Οκτωβρίου καταγράφηκαν 91 νέες εισαγωγές ασθενών με COVID-19 στα νοσοκομεία.
Την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα οι εισαγωγές είχαν ανέλθει σε 80.