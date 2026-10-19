Νέος εμβολιασμός κατά της COVID-19: Οι ευπαθείς ομάδες στο επίκεντρο

Αρχίζουν σήμερα, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, οι εμβολιασμοί κατά της COVID-19, με τους πολίτες που επιθυμούν να εμβολιαστούν να μπορούν να κλείνουν το ραντεβού τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας emvolio.gov.gr.

Tα πρώτα ραντεβού έχουν ήδη προγραμματιστεί, ενώ οι εμβολιασμοί πραγματοποιούνται στα υφιστάμενα νοσοκομεία και συγκεκριμένα εμβολιαστικά κέντρα σε όλη τη χώρα.

Ποιοι πρέπει να κάνουν το εμβόλιο της Covid

Ο εμβολιασμός κατά της COVID-19 συνιστάται κυρίως σε άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω, καθώς και σε πολίτες με υποκείμενα νοσήματα, όπως:

σακχαρώδης διαβήτης, καρδιαγγειακά νοσήματα, χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις,παχυσαρκία,ανοσοκαταστολή.

Ο εμβολιασμός συνιστάται επίσης στις εγκύους, καθώς οι παραπάνω πληθυσμιακές ομάδες διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης σε περίπτωση λοίμωξης από τον SARS-CoV-2.

Αύξηση των εισαγωγών σε ασθενείς με Covid-19 στα νοσοκομεία

Σύμφωνα με τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), την εβδομάδα από 5 έως 11 Οκτωβρίου καταγράφηκαν 91 νέες εισαγωγές ασθενών με COVID-19 στα νοσοκομεία.

Την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα οι εισαγωγές είχαν ανέλθει σε 80.

ΠΗΓΗ:news247.gr