Έξοδος στη σύνταξη: Τα «παράθυρα» για τις γυναίκες και ο ρόλος των πλασματικών ετών

Η πλειονότητα των γυναικών που συνταξιοδοτούνται επιλέγει την πρόωρη αποχώρηση από την εργασία, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προβλέπει το ασφαλιστικό σύστημα. Περίπου επτά στις δέκα γυναίκες κάνουν χρήση σχετικών διατάξεων, ενώ μία στις δύο προχωρά σε αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης, ώστε να συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ, οι ασφαλισμένες αξιοποιούν ιδιαίτερα τη δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου που συνδέεται με τα τέκνα, αλλά και με τα έτη σπουδών. Οι συγκεκριμένες επιλογές μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων ετών ασφάλισης.

Πότε χορηγείται πλήρης σύνταξη

Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, πλήρης σύνταξη μπορεί να χορηγηθεί:

-Στα 62 έτη, εφόσον έχουν συμπληρωθεί 40 έτη ή 12.000 ημέρες ασφάλισης.

-Στα 67 έτη, με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης.

Ο e-ΕΦΚΑ επισημαίνει ότι όσοι επιδιώκουν να συνταξιοδοτηθούν στα 62 με 40 χρόνια ασφάλισης μπορούν να αξιοποιήσουν συγκεκριμένες κατηγορίες πλασματικού χρόνου.

Μειωμένη σύνταξη στα 62

Υπάρχει επίσης δυνατότητα λήψης μειωμένης σύνταξης στα 62, υπό ειδικές προϋποθέσεις, οι οποίες διαφέρουν ανάλογα με τον ασφαλιστικό φορέα.

Για τις γυναίκες προβλέπονται πρόσθετες δυνατότητες αποχώρησης, ενώ στον συνταξιοδοτικό σχεδιασμό μπορούν να αξιοποιηθούν χρόνοι που σχετίζονται με:

τέκνα,σπουδές,κενά ασφάλισης,άλλες προβλεπόμενες περιπτώσεις πλασματικού χρόνου.

Η αναγνώριση δεν εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις ασφαλισμένες. Εξαρτάται από την ασφαλιστική κατηγορία, την ημερομηνία πρώτης ασφάλισης και τη διάταξη βάσει της οποίας επιδιώκεται η συνταξιοδότηση.

Τι ισχύει για τις μητέρες ανηλίκων

Ξεχωριστή περίπτωση αποτελούν οι μητέρες ανηλίκων και ιδιαίτερα όσες ασφαλίστηκαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 1993.

Για αυτές εξετάζεται εάν είχε συμπληρωθεί ο απαραίτητος χρόνος ασφάλισης σε συνδυασμό με την ύπαρξη ανήλικου τέκνου, καθώς και εάν το σχετικό δικαίωμα είχε κατοχυρωθεί στα κρίσιμα έτη.

Ο χρόνος που μπορεί να αναγνωριστεί λόγω τέκνων αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τον συνταξιοδοτικό σχεδιασμό. Ωστόσο, η ύπαρξη παιδιών δεν σημαίνει αυτόματα ότι κάθε μητέρα δικαιούται συγκεκριμένο αριθμό πλασματικών ετών ή ότι η αναγνώρισή τους οδηγεί σε συγκεκριμένη ηλικία συνταξιοδότησης.

Το αποτέλεσμα εξαρτάται από το ασφαλιστικό ιστορικό και από τη διάταξη που εφαρμόζεται, γι’ αυτό και ειδικά στις παλαιές ασφαλισμένες απαιτείται εξατομικευμένος έλεγχος του ασφαλιστικού βίου.

Πότε συμφέρει η εξαγορά πλασματικών ετών

Η εξαγορά πλασματικού χρόνου έχει ουσιαστικό όφελος όταν επηρεάζει το τελικό συνταξιοδοτικό αποτέλεσμα.

Για παράδειγμα, εάν μέσω της αναγνώρισης συμπληρώνεται η απαιτούμενη 40ετία και η ασφαλισμένη αποκτά δυνατότητα πλήρους συνταξιοδότησης στα 62, τότε ο πλασματικός χρόνος μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός.

Αντίθετα, όταν η αναγνώριση δεν μεταβάλλει την ηλικία αποχώρησης ή δεν προσφέρει ουσιαστικό όφελος, απαιτείται προσεκτικός υπολογισμός του κόστους σε σχέση με το τελικό αποτέλεσμα.

Τι πρέπει να εξεταστεί πριν από την αίτηση

Η συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης παραμένει βασικό στοιχείο για τις γυναίκες που πλησιάζουν την ηλικία των 62 ετών, αλλά και για όσες διαθέτουν παλαιότερα ασφαλιστικά δικαιώματα και εξετάζουν την αξιοποίηση ειδικών διατάξεων.

Πριν από οποιαδήποτε αίτηση αναγνώρισης πλασματικού χρόνου θα πρέπει να εξετάζονται:

η ημερομηνία πρώτης ασφάλισης, ο συνολικός πραγματικός χρόνος ασφάλισης, η ηλικία της ασφαλισμένης, η ύπαρξη παιδιών και το πότε αυτά ήταν ανήλικα, τα έτη σπουδών,

τυχόν κενά ασφάλισης, οι υπόλοιποι χρόνοι που μπορούν να αναγνωριστούν.

ΠΗΓΗ:aftodioikisi.gr