Ζάκυνθος: Έφυγε από την Ζωή ο Κώστας Καλατζής εκ των πρωτοπόρων της τουριστικής ανάπτυξης στο νησί

Ο Κώστας Καλατζής ο άνθρωπος που οραματίστηκε το τουριστικό οικοδόμημα της Ζακύνθου, εδώ και τέσσερις (τουλάχιστον) δεκαετίες, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών.

Είχε γεννηθεί το 1940. Σπούδασε τουριστικά επαγγέλματα στην Γερμανία και ανέλαβε τα πρώτα χρόνια στα τέλη της δεκαετίας του 1970, με αρχές του 1980 Διευθυντής στο πρωτοπόρο Ξενοδοχειακό συγκρότημα του Zante Beach των Θεοδωράκη, Νικολουδάκη.

Ανήσυχο πνεύμα όμως όπως ήταν, στράφηκε στην Γερμανική αγορά την οποία γνώριζε όσο λίγοι και ανοίγοντας το δικό του τουριστικό γραφείο κάπου στις αρχές του 1980 έφερνε στην Ζάκυνθο τουρίστες από την Γερμανία.

Σιγά σιγά απέκτησε δυναμική και άνοιξε τον κύκλο των εργασιών του και στην αγορά της Ολλανδίας, αποτελώντας έναν από τους ισχυρότερους “παίκτες” στην τουριστική ανάπτυξη του νησιού.

Προσωπικότητα ανήσυχη, ήρεμη αλλά και ισχυρή, σε κέρδιζε με την ευγένεια και την πάντα περιποιημένη του εμφάνιση. Τύπος “μπον βιβέρ“, ξεχώριζε για τους τρόπους και την συμπεριφορά τους πάντα “υπακούοντας” στους κανόνες του Savoir Vivre.

Είχε αποκτήσει με τις συντρόφους του τρία παιδιά. Όσοι τον είχαν συναναστραφεί έχουν κάτι να θυμούνται από την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα του.

Από τους συντελεστές του imerazante.gr και της ΗΜΕΡΑΣ της ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ειλικρινή συλλυπητήρια. (imerazante.gr)