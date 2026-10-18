Ο μαχητικός ΑΟ Λεβάντε λύγισε στο 89′ από την Παναχαϊκη και ηττήθηκε με 1-0 (φώτο)

Ιδιαίτερα μαχητικός ήταν ο ΑΟ Λεβάντε στο παιχνίδι του με την Παναχαϊκή για τον 6ο Όμιλο της Γ’ Εθνικής. Μάλιστα η Ζακυνθινή ομάδα είχε ευκαιρία με το σουτ του Γεωργάκη που έφυγε άουτ στο 13′. Στο 19′ οι φιλοξενούμενοι απείλησαν με τον Καμπεράϊ που έφυγε μόνος του σε τετ α τετ αλλά ο Φουτζίγια μπλόκαρε σωτήρια.

Στο 45′ ο Πατάπης μετά από εξαιρετική σέντρα στην περιοχή σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι του ΑΟ Λεβάντε από πολύ κοντά με το 0-0 να “σφραγίζει” τις προσπάθειες των δυο ομάδων.

Το δεύτερο ημίχροο ξεκίνησε με την Παναχαϊκή να πιέζει ακόμα περισσότερο και να κερδίζει στο 54′ πέναλτι σε μια φάση που διαμαρτυρήθηκαν οι γηπεδούχοι, ωστόσο ο Ιωαννίδης που ανέλαβε την εκτέλεση ήταν άστοχος, στέλνοντας τη μπάλα άουτ.

Οι παίκτες του Σπύρου Αντωνόπουλου συνέχισαν να πιέζουν και στο 66′ αρχικά ο Φουτζίγια απομάκρυνε το σουτ του Παπατόλιου, ενώ στη συνέχεια και μετά από σουτ του Κωστανάσιου ο γκολκίπερ του ΑΟ Λεβάντε αρχικά απέκρουσε και στη συνέχεια , ο Πατάπης αστόχησε.

Στο 70′ ο Σούρμπης είδε τη δεύτερη κίτρινη του διαιτητή και από εκείνο το σημείο η Παναχαϊκή πίεσε για να σκοράρει χάνοντας και άλλη ευκαιρία με τον Ιωαννίδη.

Τελικά ο φορ της Παναχαϊκής κατάφερε να σκοράρει στο 89′ με κεφαλιά στην καρδιά της αντίπαλης άμυνας και να λυτρώσει την ομάδα.

Παρά την ήττα ο ΑΟ Λεβάντε ήταν σαφώς βελτιωμένος και θα προσπαθήσει να δείξει ακόμα καλύτερη εικόνα στα επόμενα παιχνίδια που έχει να δώσει.

Διαιτητής ήταν ο Γρηγόρης Ρηγόπουλος από την Ηλεία με βοηθούς τους Καραμέρο Γ. και Σφυρή Ν. από τον ίδιο νομό. Επόμενο παιχνίδι για τον σύλλογο είναι εκτός έδρας με τον Άρη Φιλιατών.

ΑΟ ΛΕΒΑΝΤΕ (Τσαπατσούλης Χρ.):Φουτζίγια, Περγάνος, Φουνόμ, Καλογερόπουλος, Σούρμπης, Νικολίτσας, Γεωργάκης, Τσουκαλάς Β., Κάρδαρης Κ. (61′ Γκαστόν), Σουμπασί (46′ Βόσσος), Κωστακιώτης (83′ Αγκαλίου)

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (Αντωνόπουλος Σπ.): Γεωργόπουλος, Πατάπης, Καρβούνης (55′ Κωστανάσιος), Βασιλούδης, Ναμπί (46′ Μουστακόπουλος), Παπατόλιος,Νιφορόπουλος, Καμπεράϊ (46′ Ιωαννίδης), Κονταράτος (73′ Μαυρουδής), Νταμάκ, Σέλας (46′ Μαντζάς)

Διονύσης Μπινιώρης