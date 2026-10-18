Τραγωδία στην Κεφαλονιά: 25χρονος πέθανε ενώ έκανε διακοπές με τους γονείς του

Τραγική κατάληξη είχαν οι διακοπές μιας οικογένειας από τη Βρετανία στην Κεφαλονιά , σύμφωνα με όσα αναφέρει το newsbomb ,καθώς ένας 25χρονος άνδρας έχασε ξαφνικά τη ζωή του ενώ βρισκόταν σε τουριστικό κατάλυμα μαζί με τους γονείς του.

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Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (16/10), στην περιοχή των Λουρδάτων, όπου η οικογένεια διέμενε προσωρινά για τις διακοπές της. Λίγο αργότερα έχασε τις αισθήσεις του, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους γονείς του, οι οποίοι έσπευσαν να τον βοηθήσουν.

Οι γονείς του προσπάθησαν να τον σώσουν

Αντιλαμβανόμενοι τη σοβαρότητα της κατάστασης, οι γονείς του 25χρονου προσπάθησαν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, ενώ παράλληλα ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, ζητώντας την άμεση αποστολή ασθενοφόρου.

Στο κατάλυμα κινητοποιήθηκε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ωστόσο, ο νεαρός είχε ήδη καταλήξει.Ο 25χρονος φέρεται να αντιμετώπιζε και άλλα προβλήματα υγείας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

Πηγή: kefaloniafocus.com