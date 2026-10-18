Πολεοδομία Καλαμάτας: Οι προειδοποιήσεις των μηχανικών στο ΥΠΕΝ πριν από τις απειλές θανάτου στη διευθύντρια

Ούτε δύο εβδομάδες δεν πέρασαν από τότε που η ομοσπονδία των μηχανικών του Δημοσίου (ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ) προειδοποιούσε την ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για «αφόρητες πιέσεις, στοχοποίηση υπαλλήλων και Υπηρεσιών, απειλές και κλίμα εκφοβισμού» στις Πολεοδομίες», όταν η διευθύντρια της Υπηρεσίας Δόμησης Καλαμάτας, Σταυρούλα Αγρίου, παρέλαβε ανώνυμη επιστολή με ευθείες απειλές κατά της ζωής της.

«Αφού δε σε βάζουν αυτοί που πρέπει στη θέση του, θα σε βάλω εγώ στο χώμα», αναφέρει ο άγνωστος αποστολέας, ενώ σε άλλο σημείο γράφει ότι «σου αξίζει βασανιστικός θάνατος». Η σοκαριστική επιστολή, που παραλήφθηκε την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου στο γραφείο της διευθύντριας, καταλήγει με τη φράση «ΜΠΑΜ, ο θάνατος έρχεται από ψηλά!!». Η κυρία Αγρίου απευθύνθηκε στην Αστυνομία και έδωσε κατάθεση, ενώ η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.

Η επιστολή – όπως προκύπτει από το περιεχόμενό της – συνδέεται με τον χειρισμό υποθέσεων οικοδομικών αδειών στη Δυτική Μάνη με τον συντάκτη της να απαιτεί να εκδίδονται άδειες σε ακίνητα στη ζώνη των 800 μέτρων γύρω από οικισμούς, ακόμη και όταν έχουν πρόσβαση από αγροτικό δρόμο, δίνοντας μάλιστα τελεσίγραφο έως την τελευταία ημέρα του Οκτωβρίου.

Η προειδοποίηση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στις 2 Οκτωβρίου

Για τη χαοτική κατάσταση που επικρατεί στις Πολεοδομίες ανά την Ελλάδα εξαιτίας των διατηρούμενων ασαφειών στη νομοθεσία, είχε προειδοποιήσει από τις 2 Οκτωβρίου με επιστολή της προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανώτατων Σχολών θέτοντας το ζήτημα της εκτός σχεδίου δόμησης και των επιπτώσεων από την απουσία ενιαίου διοικητικού πλαισίου.

Στο έγγραφό της, με θέμα «Εκτός σχεδίου δόμηση – Η απουσία ενιαίου διοικητικού πλαισίου παγιώνει καθεστώς πολεοδομικής ανασφάλειας και άνισης μεταχείρισης», η Ομοσπονδία περιγράφει τις συνθήκες μέσα στις οποίες καλούνται να λειτουργήσουν οι Υπηρεσίες Δόμησης: «Τα αποτελέσματα στη λειτουργία των εν λόγω Υπηρεσιών είναι δραματικά, με αφόρητες πιέσεις, στοχοποίηση Υπαλλήλων και Υπηρεσιών, απειλές και κλίμα εκφοβισμού, το οποίο δυστυχώς πολλές φορές εκπορεύεται και από αιρετούς».

Στην ίδια επιστολή υπογραμμιζόταν η υποχρέωση του υπουργείου: «να προστατεύσει τους υπαλλήλους και τις Υπηρεσίες που προσπαθούν μέσα σε αυτό το δύσκολο πλαίσιο να υπερασπίσουν τη νομιμότητα και το δομημένο περιβάλλον».

Οι συνδικαλιστές για ακόμα μία φορά είχαν εγκαίρως κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου, όπως ακριβώς έχει συμβεί σε πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν με πιο χαρακτηριστική αυτή των προειδοποιήσεων των μηχανοδηγών πριν την τραγωδία των Τεμπών. Στην ίδια επιστολή η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ είχε επισημάνει ότι, παρά την πάροδο περισσότερων από τριών ετών από την απόφαση 176/2023 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεν έχει ολοκληρωθεί το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο για τις κοινόχρηστες οδούς που προσδίδουν οικοδομησιμότητα στα εκτός σχεδίου γήπεδα. Όπως ανέφερε, οι υπηρεσίες καλούνται να λειτουργήσουν με διαφορετικές διοικητικές πρακτικές, χωρίς ενιαίες κατευθύνσεις.

Η Ομοσπονδία ζητούσε από το υπουργείο συγκεκριμένες απαντήσεις για το χρονοδιάγραμμα έγκρισης των μελετών καταγραφής του οδικού δικτύου, την έκδοση του απαιτούμενου Προεδρικού Διατάγματος, τη διαμόρφωση μεταβατικού πλαισίου και τη διασφάλιση ενιαίας εφαρμογής της νομοθεσίας σε όλες τις ΥΔΟΜ.

Να σημειωθεί ότι ειδικά για τη Μάνη, η Πολεοδομία Καλαμάτας είχε απευθυνθεί επανειλημμένα στο ΥΠΕΝ ζητώντας διευκρινίσεις για την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος, μετά και τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, απάντηση που να ξεκαθαρίζει το πλαίσιο δεν έχει λάβει.

Μηχανικοί: Η ολιγωρία μάς οδηγεί στο χώμα ή στη φυλακή

Το ζήτημα της εκτός σχεδίου δόμησης αποτελεί το κεντρικό σημείο αναφοράς και στις ανακοινώσεις των δύο παρατάξεων του ΤΕΕ που τοποθετήθηκαν για την απειλή σε βάρος της διευθύντριας, καθώς έως και αυτή την ώρα δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση από τη διοίκηση του Επιμελητηρίου, αλλά ούτε και από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Η «Συμμαχία για ένα Προοδευτικό ΤΕΕ», της οποίας η Σταυρούλα Αγρίου είναι μέλος και εκπρόσωπος στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ, καταδίκασε τις απειλές κατά της ίδιας και της οικογένειάς της, ζητώντας την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης και την προστασία τους.

Στην ανακοίνωσή της κάνει λόγο για «μαφιόζικες απειλές, εκβιασμούς και απόπειρες τρομοκράτησης», οι οποίες – όπως αναφέρει – «δε μας φοβίζουν, ούτε πρόκειται να μας κάνουν να σιωπήσουμε. Δεν πρόκειται να αποδεχτούμε ένα καθεστώς όπου όποιος εφαρμόζει τον νόμο και υπερασπίζεται το δημόσιο συμφέρον βρίσκεται αντιμέτωπος με απειλές κατά της ζωής του».

Η παράταξη θέτει ευθέως ζήτημα παρέμβασης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, υπενθυμίζοντας πως ζητά εδώ και 3 χρόνια επιμόνως σε κάθε αντιπροσωπεία, σε κάθε διοικούσα επιτροπή «να πάρει θέση για αυτό το πολιτικό παιγνίδι που παίζει η κυβέρνηση στις πλάτες των υπαλλήλων και των ιδιοκτητών με το να μη ρυθμίζει το θέμα της εκτός σχεδίου δόμησης».

Οι μηχανικοί επισημαίνουν πως με την ασάφεια που το υπουργείο έχει αφήσει να επικρατεί οι ίδιοι κινδυνεύουν να βρεθούν «στο χώμα ή στη φυλακή». Εξηγούν ότι την ώρα που το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας παραπέμπει στον εισαγγελέα 47 προϊσταμένους πολεοδομιών γιατί έδιναν άδειες σε εκτός σχεδίου περιοχές, «αυτοί που δε δίνουν βρίσκονται αντιμέτωποι με απειλές και εκφοβισμό!»

Ανακοίνωση συμπαράστασης εξέδωσε και η παράταξη ΑΡΑΓέΣ Μηχανικών – Αριστερή Αγωνιστική Ενωτική Συσπείρωση, η οποία επίσης χαρακτηρίζει την επιστολή «μαφιόζικη απειλή κατά της ζωής της Σταυρούλας Αγρίου». Όπως αναφέρει, η διευθύντρια της ΥΔΟΜ Καλαμάτας δέχθηκε ευθεία απειλή «με αφορμή τον τρόπο με τον οποίο η υπηρεσία χειρίζεται υποθέσεις δόμησης στη Μάνη».

Η ΑΡΑΓέΣ ζητά την παρέμβαση του ΤΕΕ, τονίζοντας: «Το ΤΕΕ οφείλει να παρέμβει άμεσα για την προστασία της συναδέλφου και να απαιτήσει την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης», ενώ καταγγέλλει ότι «οι πιέσεις που δέχονται οι υπάλληλοι των Υπηρεσιών Δόμησης, ιδίως σε τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές, εξαιτίας του ασαφούς νομοθετικού πλαισίου και των ιδιωτικών συμφερόντων, είναι απερίγραπτες», ενώ στην περίπτωση της κυρίας Αγρίου πρόκειται «για εκφοβισμό με μεθόδους υποκόσμου».

ΠΗγή; Ethnos.gr