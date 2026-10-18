Αθρόες προσλήψεις μέχρι τις εκλογές στα νοσοκομεία – Ο προγραμματισμός πριν τις κάλπες

Σε νέες προσλήψεις στον τομέα της υγείας αναμένεται να προχωρήσει το επόμενο διάστημα η κυβέρνηση, με στόχο την κάλυψη των κενών στα νοσοκομεία και τις υπόλοιπες δημόσιες δομές υγείας.

Γράφει η Μαρία Γλένη για το Healthreport.gr

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει χιλιάδες θέσεις γιατρών, νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού, με τις σχετικές διαδικασίες να εκτείνονται έως το τέλος του 2026.

Εξάλλου η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της κυβερνητικής δραστηριότητας ενόψει των επόμενων εκλογών, καθώς οι ελλείψεις προσωπικού παραμένουν ένα από τα βασικά ζητήματα που θέτουν οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των εργαζομένων, το προσωπικό των νοσοκομείων μειώθηκε κατά 3.179 άτομα την τελευταία τριετία, από το τέλος της πανδημίας έως σήμερα.

Όπως επισημαίνουν οι ίδιοι, η μείωση δεν αφορά μόνο τα νοσοκομεία, αλλά επεκτείνεται και σε άλλους φορείς του υπουργείου Υγείας, όπως το ΕΚΑΒ, οι Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) και τα Περιφερειακά Ιατρεία.

Ειδικότερα, τον Οκτώβριο του 2021 οι φορείς του υπουργείου Υγείας απασχολούσαν συνολικά 118.024 εργαζομένους, εκ των οποίων 75.991 ανήκαν στο τακτικό προσωπικό και 42.033 στο μη τακτικό.

Τον Μάιο του 2026, ο συνολικός αριθμός είχε περιοριστεί σε 111.243 εργαζομένους, δηλαδή κατά 6.781 λιγότερους σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2021, όταν βρισκόταν σε εξέλιξη η πανδημία.

Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν, παράλληλα, ότι οι αποχωρήσεις από το ΕΣΥ εξακολουθούν να υπερβαίνουν τις προσλήψεις, με αποτέλεσμα το συνολικό ανθρώπινο δυναμικό να παρουσιάζει πτωτική τάση.

Έως 9.000 προσλήψεις στο ΕΣΥ

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Υγείας σχεδιάζει να ενισχύσει τις δημόσιες δομές μέσα από προκηρύξεις που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, αλλά και νέες διαδικασίες που αναμένεται να προχωρήσουν έως το τέλος του 2026.

Με βάση τον προγραμματισμό του υπουργείου, προβλέπονται συνολικά 9.060 θέσεις για ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό.

Αναλυτικά, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει:

1.673 θέσεις μόνιμου ιατρικού προσωπικού.

3.584 θέσεις μόνιμου νοσηλευτικού προσωπικού.

3.676 θέσεις λοιπού προσωπικού.

127 θέσεις για γιατρούς-μέλη ΔΕΠ.

Οι νέες θέσεις αποσκοπούν στην κάλυψη των αναγκών των νοσοκομείων και των υπόλοιπων δημόσιων δομών υγείας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ελλείψεις προσωπικού εξακολουθούν να αποτελούν βασικό αίτημα των εργαζομένων στο ΕΣΥ.

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