Ερωτικές απάτες με δήθεν εγκλωβισμένες γυναίκες στα κατεχόμενα της Ουκρανίας: Ανυποψίαστοι άντρες χάνουν χιλιάδες ευρώ με εικόνες ΑΙ και πλαστά διαβατήρια

18/10/2026, 16:00