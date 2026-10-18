Ιταλία: Από τις 23 Οκτωβρίου οι διαδικασίες για εποχικούς εργαζομένους του 2027 – Τι μπορεί να διδαχθεί η Ελλάδα

Από τις 23 Οκτωβρίου ξεκινά στην Ιταλία η διαδικασία προετοιμασίας των αιτήσεων για την είσοδο εργαζομένων από τρίτες χώρες το 2027, με την κυβέρνηση να προγραμματίζει συνολικά 165.850 θέσεις εργασίας, εκ των οποίων οι 89.000 αφορούν εποχική απασχόληση στον τουρισμό και τη γεωργία.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση των ιταλικών αρχών, η προσυμπλήρωση των αιτήσεων θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από τις 23 Οκτωβρίου έως τις 7 Δεκεμβρίου 2026, μέσω της πλατφόρμας του υπουργείου Εσωτερικών.

Πρόκειται για το πρόγραμμα «Decreto Flussi», το οποίο καθορίζει τις ποσοστώσεις εισόδου εργαζομένων από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με βάση τις ανάγκες της ιταλικής οικονομίας.

Οι ημερομηνίες και οι διαθέσιμες θέσεις

Από τις συνολικά 165.850 προβλεπόμενες εισόδους, οι 76.200 αφορούν μη εποχική μισθωτή εργασία, οι 89.000 εποχική απασχόληση και οι 650 αυτοαπασχόληση.

Η οριστική υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 12 Ιανουαρίου 2027 για τους εποχικούς εργαζομένους στη γεωργία και στις 9 Φεβρουαρίου για τον τουριστικό τομέα.

Στις 16 Φεβρουαρίου θα ακολουθήσουν οι αιτήσεις για μη εποχική εργασία και στις 18 Φεβρουαρίου για την οικογενειακή φροντίδα.

Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027, εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στις αντίστοιχες ποσοστώσεις.

Τι μπορεί να διδαχθεί η Ελλάδα

Το ιταλικό μοντέλο παρουσιάζει ενδιαφέρον για την Ελλάδα, όπου ο τουρισμός και η αγροτική παραγωγή βασίζονται σε σημαντικό βαθμό στην εποχική απασχόληση.

Η έγκαιρη ανακοίνωση των διαθέσιμων θέσεων και των ημερομηνιών υποβολής επιτρέπει στις επιχειρήσεις να προγραμματίζουν τις ανάγκες στελέχωσής τους αρκετούς μήνες πριν από την έναρξη της τουριστικής περιόδου.

Παράλληλα, η ηλεκτρονική προετοιμασία των αιτήσεων μπορεί να περιορίσει τα διοικητικά εμπόδια και να διευκολύνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών.

Ωστόσο, η ύπαρξη συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος δεν εγγυάται από μόνη της την έγκαιρη άφιξη των εργαζομένων. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν η ταχύτητα έκδοσης των εγκρίσεων, οι προξενικές διαδικασίες και η δυνατότητα των επιχειρήσεων να ολοκληρώνουν εγκαίρως τις προσλήψεις.

Για την ελληνική αγορά, ιδιαίτερα για ξενοδοχεία, επιχειρήσεις εστίασης και αγροτικές εκμεταλλεύσεις, το βασικό ζητούμενο είναι η σύνδεση των πραγματικών αναγκών προσωπικού με έναν προβλέψιμο μηχανισμό νόμιμης μετάκλησης.

Η ιταλική πρωτοβουλία αναδεικνύει τη σημασία του πολυετούς σχεδιασμού, χωρίς ωστόσο να αποτελεί απόδειξη ότι οι προβλεπόμενες θέσεις θα καλυφθούν στο σύνολό τους.

TornosNews.gr