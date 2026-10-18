Αναλυτικά ποιοι πληρώνονται και πότε από τον e-ΕΦΚΑ από 19 έως 23 Οκτωβρίου

Από τις 19 έως 23 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 71.780.000 ευρώ σε 83.420 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 21 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 15.200.000 ευρώσε 30.300 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας).

Από τις 19 Οκτωβρίου έως τις 23 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 16.500.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους για πληρωμές εφάπαξ.

Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

1.000.000 ευρώ σε 1.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

80.000 ευρώ σε 120 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.