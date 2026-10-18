Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας: Αποκαταστάθηκε η τροφοδοσία των νοσοκομείων με αίμα – Οι εξηγήσεις

Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) δίνει εξηγήσεις σχετικά με τις καταγγελίες για τις καθυστερήσεις στα προγραμματισμένα χειρουργεία, λόγω καθυστερήσεων στην τροφοδοσία των νοσοκομείων με αίμα.

Η ανακοίνωση του ΕΚΕΑ έρχεται μετά τις καταγγελίες των νοσοκομειακών γιατρών για προβλήματα στην κάλυψη των αναγκών των νοσοκομείων σε αίμα, τα οποία επηρέασαν την έναρξη προγραμματισμένων χειρουργείων.

Σύμφωνα με το ΕΚΕΑ, κατά τη διάρκεια των καθυστερήσεων καλύφθηκαν οι επείγουσες ανάγκες των νοσοκομείων, ενώ η τροφοδοσία έχει πλέον αποκατασταθεί.

Οι εξηγήσεις από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας

Όπως εξηγεί το ΕΚΕΑ, η αλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της μετάβασης των ψηφιακών εργαλείων αιμοδοσίας σε νέο πληροφοριακό περιβάλλον. Με βάση το άρθρο 40 του νόμου 5305/2026, η ΗΔΥΚΑ Μ.Α.Ε. ανέλαβε την υποστήριξη των ψηφιακών συστημάτων του ΕΚΕΑ, καθώς και τη σύσταση και λειτουργία του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Αιμοδοσίας και του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών.

Η μετάβαση του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στην ΗΔΥΚΑ Μ.Α.Ε. πραγματοποιήθηκε από την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου έως και τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το Κέντρο, κατόπιν ενημέρωσης των νοσοκομείων σε όλη τη χώρα.

Στη συνέχεια, το μεσημέρι της Δευτέρας ξεκίνησε η εγκατάσταση του νέου τοπικού πληροφοριακού συστήματος του ΕΚΕΑ. Όπως διευκρινίζει, το Σαββατοκύριακο 10 και 11 Οκτωβρίου, καθώς και τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, τα νοσοκομεία της Αττικής τροφοδοτήθηκαν κανονικά.

Ωστόσο, την Τρίτη και την Τετάρτη καταγράφηκαν καθυστερήσεις, καθώς, όπως αναφέρει το ΕΚΕΑ, για την εγκατάσταση ενός νέου συστήματος αιμοδοσίας απαιτούνται αυστηροί έλεγχοι ασφαλείας από το ίδιο και την ΗΔΥΚΑ.

Το Κέντρο υποστηρίζει ότι κατά το συγκεκριμένο διάστημα καλύφθηκαν οι επείγουσες ανάγκες των νοσοκομείων και επισημαίνει ότι από την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου έχει επέλθει εξομάλυνση στην τροφοδοσία τους με αίμα.

Η ανακοίνωση του ΕΚΕΑ

«Αναφορικά με δημοσιεύματα του Τύπου που αφορούν προβλήματα στην τροφοδοσία των Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Αιμοδοσίας της Αττικής λόγω της αλλαγής του τοπικού πληροφοριακού συστήματος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) σας ενημερώνουμε για τα εξής: Δυνάμει του άρθρου 40 του ν. 5305/2026 (Α΄ 85/29.05.2026), η ΗΔΥΚΑ Μ.Α.Ε. ανέλαβε την υποστήριξη όλων των ψηφιακών εργαλείων του Ε.ΚΕ.Α. και την σύσταση και λειτουργία Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Αιμοδοσίας και Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών.

[…] Διευκρινίζεται ότι το Σαββατοκύριακο (10-11 Οκτωβρίου) και την Δευτέρα (12 Οκτωβρίου) τροφοδοτήθηκαν κανονικά και τα Νοσοκομεία της Αττικής.

Για ένα νέο σύστημα αιμοδοσίας, θέματα ασφαλείας επιβάλλουν αυστηρούς ελέγχους από το Ε.ΚΕ.Α. και την ΗΔΙΚΑ Μ.Α.Ε. και προς τούτο παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στην τροφοδοσία των Νοσοκομείων της Αττικής την Τρίτη και την Τετάρτη στα οποία έγινε η κάλυψη των επειγόντων αναγκών τους. Ήδη από εχθές Πέμπτη (15 Οκτωβρίου) έχει υπάρξει εξομάλυνση στην τροφοδοσία των Νοσοκομείων.

Πηγή: healthreport.gr