Mercure Patras Astir – Η ιστορία συνεχίζεται: Το ξενοδοχείο “Αστήρ” της Πάτρας “επέστρεψε” με το βλέμμα στο “αύριο” (video)

. Στην ιδιαίτερα φροντισμένη και λαμπερή τελετή των εγκαινίων την Υπουργό πολιτισμού εκπροσώπησε η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Τουρισμού, Βάσια Κουτσούκου, ενώ το «παρών» έδωσε ο Υφυπουργός Πολιτισμού, Ιάσων Φωτήλας, ο οποίος χαρακτήρισε το έργο ως ένα σύγχρονο σημείο αναφοράς για την πρωτεύουσα της Αχαΐας. Στις τοποθετήσεις τους, τα στελέχη της διοίκησης και οι προσκεκλημένοι υπογράμμισαν τη σημασία της επένδυσης, η οποία ενισχύει ουσιαστικά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών φιλοξενίας.
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