Mercure Patras Astir – Η ιστορία συνεχίζεται: Το ξενοδοχείο “Αστήρ” της Πάτρας “επέστρεψε” με το βλέμμα στο “αύριο” (video)

Το ιστορικό ξενοδοχείο «Αστήρ» στην Πάτρα επέστρεψε επίσημα στη νέα εποχή του ως Mercure Patras Astir. Το τοπόσημο της Αχαϊκής πρωτεύουσας λειτουργεί πλέον κάτω από την ομπρέλα του ομίλου Accor και τη διαχείριση της Vassilicos House of Hospitality

. Στην ιδιαίτερα φροντισμένη και λαμπερή τελετή των εγκαινίων την Υπουργό πολιτισμού εκπροσώπησε η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Τουρισμού, Βάσια Κουτσούκου, ενώ το «παρών» έδωσε ο Υφυπουργός Πολιτισμού, Ιάσων Φωτήλας, ο οποίος χαρακτήρισε το έργο ως ένα σύγχρονο σημείο αναφοράς για την πρωτεύουσα της Αχαΐας. Στις τοποθετήσεις τους, τα στελέχη της διοίκησης και οι προσκεκλημένοι υπογράμμισαν τη σημασία της επένδυσης, η οποία ενισχύει ουσιαστικά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών φιλοξενίας.

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