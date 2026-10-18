Φρίκη στην Κίνα: Πάνω από 200 παιδιά δηλητηριάστηκαν από μόλυβδο σε νηπιαγωγείο

Η ιδιοκτήτρια ενός νηπιαγωγείου και πέντε μέλη του προσωπικού της καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης, αφού διαπιστώθηκε ότι δηλητηρίασαν περισσότερα από 200 παιδιά με τρόφιμα μολυσμένα με μόλυβδο.

Η Λι Χουιφάνγκ, η οποία διαχειριζόταν το νηπιαγωγείο Heshi Peixin στην πόλη Τιανσούι, στην επαρχία Γκανσού της Κίνας, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για την παραγωγή και πώληση τοξικών και επιβλαβών τροφίμων, σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Τον Ιούλιο του 2025, σύμφωνα με το BBC, διαπιστώθηκε ότι 247 παιδιά και εργαζόμενοι στο νηπιαγωγείο είχαν ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα μολύβδου στο αίμα τους, αφού προηγουμένως αρκετά παιδιά είχαν αρχίσει να εμφανίζουν συμπτώματα ασθένειας.

Σύμφωνα με την έκθεση για το περιστατικό, οι μάγειρες του Heshi Peixin χρησιμοποιούσαν μη βρώσιμη μπογιά για να «βελτιώσουν την εμφάνιση» των γευμάτων, με στόχο να προσελκύσουν περισσότερους μαθητές, παρότι στη συσκευασία της αναγραφόταν σαφώς ότι δεν προοριζόταν για κατανάλωση.

Έως και 2.000 φορές «πάνω» τα επίπεδα μολύβδου

Εκτός από την ποινή φυλάκισης, το Ενδιάμεσο Λαϊκό Δικαστήριο του Λανζού διέταξε την κατάσχεση προσωπικών περιουσιακών στοιχείων της Λι αξίας 500.000 γουάν (περίπου 66.500 ευρώ), σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV. Η διευθύντρια του νηπιαγωγείου, Ζι Τζινγκλίν, καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκισης και πρόστιμο 300.000 γουάν (40.000 ευρώ).

Άλλα τέσσερα μέλη του προσωπικού που εργάζονταν στην κουζίνα του σταθμού καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης από έξι έως οκτώ χρόνια, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Το δικαστήριο έκρινε ότι οι τέσσερις είχαν λάβει εντολές από τη Λι και τη Ζι να προσθέτουν τοξικά και επιβλαβή συστατικά στα τρόφιμα που σερβίρονταν στα παιδιά και στους εργαζομένους.

Σε δείγματα τροφίμων που εξετάστηκαν στη συνέχεια εντοπίστηκαν επίπεδα μολύβδου έως και 2.000 φορές υψηλότερα από το εθνικό όριο ασφαλείας της Κίνας.

Πώς αποκαλύφθηκε η δηλητηρίαση των παιδιών

Η έρευνα ξεκίνησε όταν 235 παιδιά από το νηπιαγωγείο Heshi Peixin χρειάστηκε να λάβουν θεραπεία για δηλητηρίαση από μόλυβδο, αφού κατανάλωσαν κέικ στον ατμό με κόκκινους χουρμάδες και ψωμάκια με καλαμπόκι και λουκάνικο.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα κέικ με κόκκινους χουρμάδες περιείχαν 1.052 mg μολύβδου ανά κιλό, ενώ τα ψωμάκια με καλαμπόκι και λουκάνικο περιείχαν 1.340 mg ανά κιλό. Και οι δύο τιμές υπερέβαιναν κατά πολύ το εθνικό όριο ασφάλειας τροφίμων, το οποίο ανέρχεται σε 0,5 mg ανά κιλό.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), η δηλητηρίαση από μόλυβδο είναι «ιδιαίτερα επιβλαβής για τα μικρά παιδιά» και μπορεί να προκαλέσει «σοβαρές βλάβες στον εγκέφαλο και στο κεντρικό νευρικό σύστημα».

Οι αρμόδιες αρχές διαπίστωσαν αργότερα ότι δεκάδες επαρχιακοί αξιωματούχοι και εργαζόμενοι σε νοσοκομεία επιχείρησαν να συγκαλύψουν το περιστατικό, αλλοιώνοντας αποτελέσματα αιματολογικών εξετάσεων και αποδεχόμενοι δωροδοκίες από επενδυτή του παιδικού σταθμού.

Μετά το περιστατικό, η Κίνα δημοσίευσε ένα σύνολο εθνικών κατευθυντήριων οδηγιών για την παροχή γευμάτων σε σχολεία και άλλες εκπαιδευτικές δομές. Μεταξύ των μέτρων που προβλέπονται είναι ο έλεγχος κάθε νέας παρτίδας τροφίμων, καθώς και η υποχρεωτική προμήθεια αλευριού, ρυζιού και μαγειρικού λαδιού αποκλειστικά από κεντρικά σημεία προμηθειών.

Πηγή: Ethnos.gr