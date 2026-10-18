Η Γαλλία «παραλύει»: Επεισόδια, λεηλασίες και σπασμένες βιτρίνες σε Παρίσι, Μασσαλία, Λιλ και Λυών – Διαδηλωτής ακρωτηριάστηκε στο Σαιντ Ετιέν

18/10/2026, 07:00