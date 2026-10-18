Η Γαλλία «παραλύει»: Επεισόδια, λεηλασίες και σπασμένες βιτρίνες σε Παρίσι, Μασσαλία, Λιλ και Λυών – Διαδηλωτής ακρωτηριάστηκε στο Σαιντ Ετιέν

«Αυτή είναι η Επανάσταση, Καταλαμβάνουμε τη Βαστίλη», φώναζαν οι διαδηλωτές στην Μασσαλία όταν «μπούκαραν» στο δημαρχείο – Πάνω από 166 συλλήψεις

Επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων σημειώνονται στο Παρίσι και σε άλλες γαλλικές πόλεις, στο πλαίσιο των διαδηλώσεων κατά της ακρίβειας και της συρρίκνωσης της αγοραστικής δύναμης των πολιτών.

Η αστυνομία στο Παρίσι έκανε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων, ενώ έως το μεσημέρι είχαν πραγματοποιηθεί 166 συλλήψεις στις διαδηλώσεις. Στη Μασσαλία, διαδηλωτές εισέβαλαν στο λόμπι του δημαρχείου, σπάζοντας την πόρτα εισόδου.

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν μαθητές Λυκείου, αγρότες, ακτιβιστές για το κλίμα, καθώς και υποστηρικτές του κινήματος των «Κίτρινων Γιλέκων», με βασικό αίτημα την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την προστασία του βιοτικού επιπέδου.

Στο Παρίσι, η ένταση ξεκίνησε το μεσημέρι στην κεντρική πλατεία Δημοκρατίας (Place de la République), λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη έναρξη μεγάλης διαδήλωσης στις 14:00 τοπική ώρα, δηλαδή στις 15:00 ώρα Ελλάδας.

Επεισόδια σημειώθηκαν μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας στην κεντρική πλατεία Πλας ντε λα Ρεπουμπλίκ της πρωτεύουσας, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η αστυνομία έκανε επανειλημμένη χρήση δακρυγόνων εναντίον πολλών εκατοντάδων διαδηλωτών.

Στο Σαιντ-Ετιέν, ένας διαδηλωτής τραυματίστηκε σοβαρά, καθώς έχασε το χέρι του, σύμφωνα με το BFM TV.

Χαμός Μασσαλία, Λιλ και Λυών

Στη Μασσαλία, πολλές δεκάδες διαδηλωτές εισήλθαν στο λόμπι του δημαρχείου της πόλης, αφού άνοιξαν με τη βία την πόρτα φωνάζοντας: «Αυτή είναι η Επανάσταση, Καταλαμβάνουμε τη Βαστίλη».

Μάλιστα προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές, με την προτομή της Μαριάν, συμβόλου της Γαλλικής Δημοκρατίας, να έχει βρεθεί σπασμένη και στο έδαφος.

Λίγο αργότερα, διαδηλωτές εισέβαλαν και στο δημαρχείο της Λιλ, στη βόρεια Γαλλία, σπάζοντας την είσοδο και προκαλώντας φθορές στους χώρους, προτού αποχωρήσουν, όπως μετέδωσε φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Μέσα σε λίγα λεπτά, η αστυνομία αντιμετώπισης ταραχών επιβεβαίωσε ότι όλοι οι διαδηλωτές είχαν αποχωρήσει.

Στη Λυών, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας, όπου περίπου 20.000 διαδηλωτές συμμετείχαν στην πορεία, ξέσπασε πυρκαγιά στο εσωτερικό τουριστικού γραφείου. Καπνοί και φλόγες ήταν ορατοί να υψώνονται από το κτίριο.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, σημειώθηκαν στοχευμένες, βίαιες επιθέσεις από κουκουλοφόρους, κυρίως στο Παρίσι, τη Μασσαλία, τη Ρεν, την Τουλούζη και την Ανζέ.

Η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα και γκλοπ εναντίον διαδηλωτών στο Στρασβούργο.

Μέχρι το μεσημέρι, το υπουργείο Εσωτερικών είχε καταγράψει 140 κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, με τη συμμετοχή 32.800 ατόμων. Το υπουργείο ανέφερε ότι, μέχρι εκείνη την ώρα, είχαν συλληφθεί 166 άτομα σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, υπάρχει πολύ έντονη κινητοποίηση από τον χώρο της άκρας αριστεράς, η οποία, όπως ανέφερε το υπουργείο, έχει στόχο την πρόκληση ταραχών.

Το υπουργείο έκανε λόγο για απόπειρες λεηλασιών, επιθέσεις κατά αστυνομικών, εμπρησμούς σε δημόσιους χώρους, καθώς και στοχευμένες επιθέσεις εναντίον των αρχών και των μέσων ενημέρωσης.

Πηγή: Newsit.gr