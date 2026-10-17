Ο Μπαστακός “χάρισε” τον βαθμό στη Ζάκυνθο – Έμεινε στο 1-1 στην Τρίπολη με τον Αστέρα Άκτωρ Β’

Με τον Μπαστακό να λυτρώνει στο 85′ τη Ζάκυνθο, οι “κυανοκίτρινοι ” κράτησαν στο 1-1 τη Β’ ομάδα του Αστέρα Άκτωρ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Για άλλη μια φορά η ομάδα από το νησί μας αδικείται βάσει της απόδοσης της καθώς είχε καλές στιγμές και θα μπορούσε να σκοράρει νωρίτερα, ενώ πλήρωσε ξανά μια στιγμιαία ολιγωρία στο παιχνίδι.

Η πρώτη καλή στιγμή για τη Ζάκυνθο ήρθε με το το σουτ του Κουάντρα που απέκρουσε ο Κακαδιάρης.

Στο 34′ ο Σιμόνι βγήκε τετ α τετ με τον Αντεμπάγιο που απέκρουσε σωτηρία. Στο 38′ όμως σε φάση που ολιγώρησε η άμυνα ο Φριμπονγκ με τακουνάκι σκόραρε για το 1-0 που ήταν το σκορ του πρώτου μέρους.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Ζάκυνθος ήταν πιο επιθετική και στο 68′ απείλησε με κεφαλιά του Σέλμα που έφυγε άουτ.

Στο 79′ ο Γραμμένος απείλησε για τον Αστέρα με τον Τσόγκα να αποκρούει και φτάσαμε στο 85′ όπου μετά από γέμισμα στην περιοχή ο Μπαστακός επωφελήθηκε από λάθος διώξιμο και με ωραίο διαγώνιο σουτ έγραψε το τελικό 1-1. Αυτός ήταν ο τρίτος βαθμός για τον ΑΠΣ που παραμένει όμως στην τελευταία θέση της Superbet League 2.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΚΤΩΡ Β’ (Κοντοές Ν.): Κακαδιάρης, Μπουλούλης, Τριανταφυλλόπουλος, Χατζηκυριάκος, Πομόνης, Μεταξάς, Φρίμπονγκ (60′ Γκέζος), Κόλα, Κολιμάτσης, Κύρκος (71′ Φερνάντες), Σιμόνι (60′ Γραμμένος).

ΑΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ (Φυντάνης Ηλ.): Αντελέγιε (46′λ.τρ. Τσόγκας), Ροντρίγκες, Σινγκ, Γυφτομήτρος, Λαζαρίδης, Κάτσε, Παναγιωτούδης (46′ Ζοάο Μάριο), Καρίμ (90′ Κρυπαράκος), Αναστασόπουλος, Κουάδρα (90′ Σίλβα), Σέλμα (84′ Μπαστακός).

Διονύσης Μπινιώρης