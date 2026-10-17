Δείτε ζωντανά στην ΕΡΤ2 Σπορ στις 14.45 την εκτός έδρας μάχη της Ζακύνθου με τον Αστέρα Άκτωρ Β’

Στις 14.45 είναι το κρίσιμο παιχνίδι σήμερα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για τη Ζακύνθο που παίζει στην έδρα της Β’ ομάδας του Αστέρα Άκτωρ. Το παιχνίδι μεταδίδεται τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Σπορ με τους “κυανοκίτρινους” να ελπίζουν στην πρώτη νίκη της χρονιάς στη Superleague 2 και σε ένα αποτέλεσμα που θα τους βοηθήσει να κοιτάξουν με αισιοδοξία και μεγαλύτερες ελπίδες τη συνέχεια.

Η Ζάκυνθος μέχρι τώρα έχει πραγματοποιήσει αρκετές καλές εμφανίσεις αλλά της λείπει η ουσία και ελπίζει στο ματς με την Τρίπολη να καταφέρει να φτάσει σε ένα καλό αποτέλεσμα.

Διονύσης Μπινιώρης