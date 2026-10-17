Ζάκυνθος | Χειροπέδες σε 66χρονη που αφαίρεσε ηλεκτρονικές συσκευές από ξενοδοχείο

Συνελήφθη στο νησί μας μια 66χρονη γυναίκα που σύμφωνα με το στιλ τύπου της Αστυνομίας αφαιρούσε ηλεκτρονικές συσκευές μαζί με συνεργό της από ξενοδοχείο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

“Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου συνελήφθη μεσημεριανές ώρες, χθες 16 Οκτωβρίου 2026 σε περιοχή του νησιού, 66χρονη ημεδαπή, κατηγορούμενη για κλοπή.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή της, καθώς λίγη ώρα νωρίτερα αφαίρεσε από κοινού με συνεργό της, ηλεκτρονικές συσκευές, από ξενοδοχείο.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, το σύνολο των αφαιρεθέντων αντικειμένων βρέθηκε και επιστράφηκε στον νόμιμο κατόχους τους.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου“.