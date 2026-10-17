Καλαμάτα: 14χρονος πήγε να κλέψει αντικείμενα από νεκροφόρα!

Οκτώ συλλήψεις για διάφορα αδικήματα έγιναν στη Μεσσηνία σε αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η σύλληψη ενός 14χρονου που με άγνωστο συνεργό του αποπειράθηκαν να κλέψουν αντικείμενα και ανταλλακτικά από νεκροφόρα εκτός λειτουργίας που βρισκόταν σε συνεργείο αυτοκινήτων στην Καλαμάτα! Εγιναν όμως αντιληπτοί από τον 52χρονο ιδιοκτήτη του συνεργείου που ειδοποίησε την Αστυνομία και λίγη ώρα αργότερα αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνέλαβαν τον 14χρονο για απόπειρα κλοπής και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Παράλληλα συνελήφθη και η 49χρονη μητέρα για παραμέληση της εποπτείας του.

Δύο συλλήψεις έγιναν για στέρηση δελτίου ταυτότητας, με τη μία περίπτωση να αφορά 13χρονο Ρομά στο Ασπρόχωμα ενώ συνελήφθη και η 33χρονη μητέρα του για παραμέληση της εποπτείας του

Αλλες δύο συλλήψεις έγιναν για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και αφορούν ληγμένες άδεις κυνηγετικών όπλων και μία σύλληψη έγινε για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Συνολικά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου οι αστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν από 1 έως 15 Οκτωβρίου Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων έγιναν έλεγχοι σε 718 άτομα, εκ των οποίων 645 ήταν Ελληνες και 73 ήταν αλλοδαποί.

Επιπλέον, προσήχθησαν 37 άτομα, από τα οποία 28 ήταν Ελληνες και 9 ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν συνολικά 22 άτομα.

Ακόμη πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 490 οχήματα, ενώ βεβαιώθηκαν συνολικά 152 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και έγιναν δύο ακινητοποιήσεις οχημάτων.

Πηγή: Eleftheriaonline.gr

Κ.Ηλ.