Χιόνι στα Καλάβρυτα – Το… έστρωσε στο χιονοδρομικό κέντρο (video)

Με χειμωνιάτικες θερμοκρασίες ξεκίνησε το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στην Πάτρα, όπου το θερμόμετρο έδειξε μόλις 10 βαθμούς Κελσίου τις πρωινές ώρες.

Την ίδια ώρα, χιόνι έκανε την εμφάνισή του στην περιοχή του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων, στον Χελμό, καθώς η ψυχρή μεταβολή του καιρού επηρέασε αρκετές περιοχές της χώρας.

Χιονοπτώσεις σε Χιονοδρομικό Καλαβρύτων Πάρνηθα, Παρνασσό και Πήλιο

Χειμωνιάτικο ήταν το σκηνικό σε αρκετές ορεινές περιοχές της χώρας, με χιονοπτώσεις να καταγράφονται στην Πάρνηθα, στον Παρνασσό, στο Πήλιο, στη Δίρφυ, καθώς και στην περιοχή του χιονοδρομικού κέντρου Καλαβρύτων.

Χιόνια σημειώθηκαν επίσης στη Σαμαρίνα Γρεβενών, στη Μηλιά Μετσόβου και στην Κοτύλη Καστοριάς, ενώ στο Σέλι η θερμοκρασία έπεσε κάτω από το μηδέν, φτάνοντας έως τους -3 βαθμούς Κελσίου.

Όπως ανέφερε η Όλγα Παπαβγούλη, στην ΕΡΤ οι χιονοπτώσεις δεν περιορίστηκαν αποκλειστικά στις υψηλότερες κορυφές, αλλά καταγράφηκαν και σε υψόμετρα περίπου 1.300 μέτρων και άνω. Παράλληλα, σε αρκετές ορεινές περιοχές της βόρειας Ελλάδας σημειώθηκαν αρνητικές θερμοκρασίες.

Η κακοκαιρία οφείλεται σε ψυχρή λίμνη στην ανώτερη ατμόσφαιρα, δηλαδή σε αποκομμένη μάζα ψυχρού αέρα πάνω από τον ελλαδικό χώρο, σε συνδυασμό με τη δημιουργία βαρομετρικού χαμηλού στα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας.

Πρόκειται για κακοκαιρία εξπρές, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό αναμένεται να κινηθεί νοτιοανατολικά και να απομακρυνθεί προς την Τουρκία μέσα στην ημέρα.

Στην περιοχή του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων, οι χαμηλές θερμοκρασίες ευνόησαν την εκδήλωση χιονοπτώσεων, με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr να δείχνουν χιόνι κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες.

Πηγή: thebest.gr

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