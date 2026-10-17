Δήμος Ήλιδας: Σχέδιο εκκένωσης για το Κλειστό Γυμναστήριο Αμαλιάδας

Τη μελέτη για την εκκένωση του Κλειστού Γυμναστηρίου Αμαλιάδας, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας αθλητών, παιδιών και θεατών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ενέκρινε ομόφωνα η Δημοτική Επιτροπή Ήλιδας.

Η μελέτη εκπονήθηκε και παραχωρήθηκε δωρεάν από τον Νικόλαο Κλάδη, διπλωματούχο μηχανολόγο-μηχανικό ΤΕ, ο οποίος είχε εκδηλώσει εγγράφως την πρόθεσή του να προχωρήσει στη δωρεά από τις 30 Ιουλίου 2026.

Η μελέτη με τίτλο «Σχέδιο Εκκένωσης Κλειστού Γυμναστηρίου Αμαλιάδας» περιλαμβάνει την τεχνική περιγραφή των οδεύσεων διαφυγής και των εξόδων κινδύνου, διαγράμματα ροής και κατόψεις με τη σήμανση ασφαλείας, καθώς και πρωτόκολλο ενεργειών για το προσωπικό της εγκατάστασης και τους θεατές σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως πυρκαγιά ή σεισμός.

Η εκπόνησή της αποσκοπεί στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των πολιτών, στην ασφαλή λειτουργία της αθλητικής εγκατάστασης και στην εναρμόνισή της με τους σύγχρονους κανόνες Πολιτικής Προστασίας και πυρασφάλειας. Παράλληλα, η μελέτη αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση άδειας λειτουργίας του γυμναστηρίου.

Μετά την έγκρισή της, η μελέτη θα διαβιβαστεί στην Τεχνική Υπηρεσία και στο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ήλιδας, προκειμένου να προχωρήσει η εφαρμογή της.

Πηγή: IliaLive.gr