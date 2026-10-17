Δημοτικό Στάδιο Πύργου: Στις 8 Νοεμβρίου ο ΠΑΣ Πύργος επιστρέφει στο «σπίτι» του

Ολοκληρώνονται οι εργασίες ύψους 147.000 ευρώ για τη διαμόρφωση και επισκευή των χώρων – Στόχος η αδειοδότηση του σταδίου και η σταδιακή αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου

Τη διαβεβαίωση ότι ο ΠΑΣ Πύργος θα δώσει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα του στο Δημοτικό Στάδιο Πύργου, στις 8 Νοεμβρίου, έδωσε ο δήμαρχος Πύργου, Στάθης Καννής, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο της συζήτησης για τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στις αθλητικές εγκαταστάσεις της πόλης.

Οι παρεμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 147.000 ευρώ, αφορούν τη διαμόρφωση και επισκευή των χώρων του σταδίου και κρίνονται απαραίτητες για την εξασφάλιση της άδειας λειτουργίας του. Παράλληλα, η δημοτική αρχή σχεδιάζει την περαιτέρω αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, με στόχο τη δημιουργία ασφαλέστερων και πιο σύγχρονων χώρων άθλησης.

Οι εργασίες για την αδειοδότηση του σταδίου

Την παρουσίαση των παρεμβάσεων έκανε αρχικά ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Βασίλης Παναγόπουλος, ο οποίος εξήγησε ότι οι εργασίες αποτελούν προϋπόθεση για την αδειοδότηση του Δημοτικού Σταδίου.

«Πρόκειται για εργασίες απαραίτητες για να μπορέσουμε να πάρουμε άδεια λειτουργίας για το στάδιο. Είναι εργασίες που θα γίνουν μέσω εργολάβου και έχουν σχεδιαστεί από την Τεχνική Υπηρεσία, όπως είναι η πυρασφάλεια. Η μελέτη εκπονείται από την υπηρεσία και γίνονται όλα τα απαραίτητα που πρέπει να τοποθετηθούν, ώστε να πάρουμε το πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως διευκρίνισε, οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αναβάθμιση των αποδυτηρίων, τη διαμόρφωση χώρων για τους διαιτητές, την κατασκευή τουαλετών και ντους όπως και τουαλέτες ΑμεΑ, τη δημιουργία ιατρείου, καθώς και εργασίες βαφής και άλλες απαραίτητες βελτιώσεις. «Ολοκληρώνουμε σε πρώτο στάδιο τις εργασίες και του χρόνου θα συνεχιστεί η αναβάθμιση», σημείωσε ο αντιδήμαρχος, προσθέτοντας ότι έχει ήδη εξασφαλιστεί ποσό 1,2 εκατ. ευρώ για την κατασκευή στεγάστρου.

Παράλληλα, όπως ανέφερε, «καταβάλλονται προσπάθειες για την εξεύρεση πρόσθετων χρηματοδοτήσεων, προκειμένου να βελτιωθούν περαιτέρω οι εγκαταστάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, βρίσκεται σε εξέλιξη και μελέτη στατικής επάρκειας, η οποία θα δώσει συνολική εικόνα για την κατάσταση των αθλητικών υποδομών» κατέληξε ο κ. Παναγόπουλος

Οι ενστάσεις της αντιπολίτευσης

Το ζήτημα της έγκαιρης ολοκλήρωσης των εργασιών έθεσε ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης, Διονύσης Μπέλτσος, ο οποίος ζήτησε διευκρινίσεις για το κατά πόσο το στάδιο θα είναι έτοιμο ώστε ο ΠΑΣ Πύργος να αγωνιστεί στην έδρα του. Ο ίδιος αναφέρθηκε και στη γυναικεία ομάδα, η οποία αγωνίζεται στη Βάρδα, λέγοντας πως «Αυτό δεν μας τιμά. Θα έπρεπε οι διαδικασίες να είχαν ξεκινήσει νωρίτερα».

Ο κ. Μπέλτσος υπογράμμισε, επίσης, ότι πέρα από την κατασκευή στεγάστρου, θα πρέπει να εξεταστεί η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ώστε να συμβάλει στην υλοποίηση πρόσθετων έργων αναβάθμισης του σταδίου.

Απαντώντας, ο κ. Παναγόπουλος σημείωσε ότι η δημοτική αρχή εξετάζει όλες τις διαθέσιμες δυνατότητες χρηματοδότησης, ενώ ανέφερε τις σημαντικές ελλείψεις που παρουσίαζαν οι αθλητικές εγκαταστάσεις.

«Εξετάζουμε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία και είμαστε σε διαρκή διαβούλευση και προσπάθεια για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα σύγχρονο στάδιο. Όταν αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου, το στάδιο δεν διέθετε αδειοδότηση ούτε το απαραίτητο υπόβαθρο μελετών για την προώθηση των παρεμβάσεων. Η αποτύπωση ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2026. Άρα ο χρόνος ήταν ελάχιστος και οι διαδικασίες ξεκίνησαν άμεσα. Δεν κάναμε λίγα, αλλά ήταν πολλές οι ανάγκες και σύντομο το χρονικό διάστημα», ανέφερε και ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του λέγοντας: «Του χρόνου θα υπάρχει μια άλλη εικόνα στις αθλητικές εγκαταστάσεις, του δήμου και των δημοτικών κοινοτήτων».

Στ. Καννής: «Όλες οι διαδικασίες είναι επίπονες και χρονοβόρες»

Στη δική του τοποθέτηση, ο δήμαρχος Πύργου, Στάθης Καννής, υπογράμμισε ότι η αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων αποτελεί προτεραιότητα της δημοτικής αρχής.

«Από την πρώτη στιγμή έχουμε δώσει ιδιαίτερη σημασία στην αναβάθμιση των αθλητικών μας εγκαταστάσεων. Το κλειστό ήταν χωρίς πυρασφάλεια – πυροπροστασία. Μια χρονοβόρα διαδικασία συντελέστηκε επί θητείας μας, ώστε θεατές και αθλητές να νιώθουν ασφαλείς», ανέφερε.

Παράλληλα, ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ανάδειξης αναδόχου για το κλειστό γυμναστήριο του Κούβελου, ενώ σημείωσε ότι η έλλειψη αποτυπώσεων των αθλητικών χώρων από προηγούμενες δημοτικές αρχές δυσχέρανε την προετοιμασία και την έναρξη των απαιτούμενων έργων. «Οι προηγούμενες δημοτικές αρχές δεν είχαν κάνει καμία αποτύπωση των αθλητικών χώρων, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε εργασία. Και όλες οι διαδικασίες είναι επίπονες και χρονοβόρες», δήλωσε.

Ειδικά για το Δημοτικό Στάδιο Πύργου, ο δήμαρχος εμφανίστηκε κατηγορηματικός ως προς την επιστροφή του ΠΑΣ Πύργου στην έδρα του, επιβεβαιώνοντας ότι ο πρώτος εντός έδρας αγώνας της ομάδας θα διεξαχθεί την προκαθορισμένη ημερομηνία. «Είμαστε σίγουροι ότι ο πρώτος εντός έδρας αγώνας, στις 8 Νοεμβρίου, θα γίνει στο γήπεδό μας», υπογράμμισε.

Σε ό,τι αφορά τη γυναικεία ομάδα, ο κ. Καννής εξήγησε ότι έχει πραγματοποιηθεί επανασπορά του αγωνιστικού χώρου και, ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή αγώνων σε αυτή τη φάση.

Κλείνοντας, ο κ. Καννής υπογράμμισε ότι την επόμενη χρονιά η εικόνα του σταδίου θα έχει αλλάξει ολοκληρωτικά. «Και του χρόνου αλλά και στο τέλος της θητείας μας θα παραδώσουμε ένα γήπεδο που δεν θα έχει καμία σχέση με τη σημερινή εικόνα, ώστε η νεολαία μας να έχει επαρκείς και ασφαλείς χώρους άθλησης».

Πηγή: IliaLive.gr