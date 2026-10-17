«Φακελάκι» στο ΕΣΥ: Γιατί δεν μειώθηκε παρά το ιδιωτικό έργο των γιατρών

Παρά τη δυνατότητα που δόθηκε στους γιατρούς του ΕΣΥ να ασκούν ιδιωτικό έργο, με στόχο την ενίσχυση των εισοδημάτων τους, το «φακελάκι» στα δημόσια νοσοκομεία φαίνεται πώς ζει και βασιλεύει.

Γράφει η Μαρία Γλένη στο healthreport.gr

Χαρακτηριστική είναι η πρόσφατη υπόθεση στο Νοσοκομείο Άρτας, όπου γιατρός συνελήφθη επ’ αυτοφώρω τη στιγμή που παραλάμβανε 250 ευρώ σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα, σύμφωνα με τις πληροφορίες για την υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιατρός φέρεται να ζήτησε αρχικά 400 ευρώ από συγγενή ασθενούς. Στη συνέχεια, το ποσό φέρεται να περιορίστηκε στα 250 ευρώ, τα οποία παραδόθηκαν σε προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Τα χρήματα κατασχέθηκαν από τις Αρχές και μετά τη σύλληψή του, ο γιατρός οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Βέβαια η υπόθεση της Άρτας δεν είναι η μόνη που έχει απασχολήσει τη δημοσιότητα. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν κατά καιρούς οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία σε ορισμένες περιπτώσεις τα ποσά που φέρεται να ζητούνται για χειρουργικές επεμβάσεις είναι πολύ υψηλότερα, φτάνοντας ακόμη και τις 3.000 ευρώ ή ξεπερνώντας αυτό το ποσό.

Μάλιστα, το καλοκαίρι ο υπουργός Υγείας δημοσιοποίησε βίντεο στο οποίο αναισθησιολόγος σε νοσοκομείο του ΕΣΥ ζητούσε 150 ευρώ από ασθενή για υπηρεσίες που έπρεπε να παρέχονται δωρεάν.

Παράλληλα, τους προηγούμενους μήνες είχαν έρθει στο φως καταγγελίες για πολύ υψηλότερα ποσά. Σε μία από αυτές, διευθυντής καρδιοχειρουργικής κλινικής σε μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας φέρεται να ζητούσε έως και 5.000 ευρώ προκειμένου να χειρουργήσει ασθενή με σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα. Αντίστοιχη υπόθεση είχε καταγραφεί την ίδια περίοδο και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Γιατί δεν περιορίστηκε το «φακελάκι»

Ωστόσο τα μεμονωμένα περιστατικά που έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφέρουν συνδικαλιστές θέτουν ερωτήματα τόσο για την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών όσο και για το κατά πόσο η δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού έργου έχει συμβάλει στον περιορισμό του φαινομένου.

Να υπενθυμιστεί εδώ ότι η δυνατότητα άσκησης ιδιωτικού έργου από τους γιατρούς του ΕΣΥ παρουσιάστηκε ως ένα μέτρο που θα μπορούσε να ενισχύσει τις αποδοχές τους και να περιορίσει τα κίνητρα για την αναζήτηση πρόσθετων, παράνομων αμοιβών από ασθενείς.

Από την πλευρά του ο υπουργός Υγείας έχει εκφράσει επανειλημμένα την αντίθεσή του στο «φακελάκι». Το ζήτημα, ωστόσο, αφορά και τους μηχανισμούς που εφαρμόζονται στην πράξη για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών.

Τι προβλέπεται για τους γιατρούς που ασκούν ιδιωτικό έργο

Το ισχύον πλαίσιο θέτει συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου στους γιατρούς του ΕΣΥ. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι η παράλληλη απασχόληση δεν πρέπει να επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων δομών υγείας ούτε να οδηγεί σε υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασθενείς.

Ειδικότερα, οι γιατροί δεν επιτρέπεται να παρέχουν ιδιωτικές υπηρεσίες σε ασθενείς που έχουν εξετάσει στα τακτικά ιατρεία του νοσοκομείου ή του Κέντρου Υγείας, ούτε σε ασθενείς που βρίσκονται στην ενιαία λίστα χειρουργείου.

Παράλληλα, η άσκηση ιδιωτικού έργου δεν πρέπει να διαταράσσει το πρόγραμμα εφημεριών, τη λειτουργία των νοσοκομείων πέραν του τακτικού ωραρίου ή τον αριθμό των ιατρικών επισκέψεων, των διαγνωστικών πράξεων και των χειρουργικών επεμβάσεων.

Για τη χορήγηση της άδειας λαμβάνονται επίσης υπόψη οι δείκτες παραγωγικότητας των κλινικών και των τμημάτων, οι οποίοι πρέπει να διατηρούνται στα προβλεπόμενα επίπεδα, με μέγιστη επιτρεπόμενη απόκλιση 10% σε σχέση με το εξάμηνο που προηγείται της αίτησης.

Τέλος, προβλέπονται περιορισμοί για γιατρούς που βρίσκονται σε καθεστώς αργίας ή αναστολής καθηκόντων, καθώς και για τη συνεργασία τους με προμηθεύτριες εταιρείες των δημόσιων νοσοκομείων.

Πηγή: healthreport.gr