Φοιτητές στην Πάτρα ζητούν δωρεάν μετακινήσεις – Στο επίκεντρο το κόστος των εισιτηρίων (video)

Στους δρόμους της Πάτρας μεταφέρεται η διεκδίκηση των φοιτητών για δωρεάν μετακινήσεις με τα αστικά λεωφορεία. Η φοιτητική κοινότητα θέτει στο επίκεντρο το κόστος των καθημερινών διαδρομών προς το Πανεπιστήμιο, χαρακτηρίζοντάς το σημαντική οικονομική επιβάρυνση, ιδιαίτερα για όσους αντιμετωπίζουν αυξημένα έξοδα διαβίωσης

. Με συγκέντρωση έξω από τα γραφεία του Αστικού ΚΤΕΛ, οι φοιτητές ζητούν ουσιαστική μείωση του κόστους των εισιτηρίων και μόνιμη λύση για τις μετακινήσεις τους, ανοίγοντας παράλληλα διάλογο με τους αρμόδιους φορείς. Δείτε το ρεπορτάζ του περιφερειακού τηλεοπτικού σταθμού Ionian Tv: