“Δεν είναι αρκετά τα μέτρα για τα καύσιμα, δεν αντέχει ο κόσμος” λένε οι πολίτες (video)

Δύσκολος αναμένεται ο φετινός χειμώνας για πολλά νοικοκυριά, καθώς οι υψηλές τιμές των καυσίμων προκαλούν έντονο προβληματισμό. Οι πολίτες χαρακτηρίζουν ανεπαρκή τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ενώ αρκετοί δηλώνουν πως δεν θα γεμίσουν φέτος τις δεξαμενές τους με πετρέλαιο θέρμανσης, αναζητώντας οικονομικότερες λύσεις.

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