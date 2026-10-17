“Δεν είναι αρκετά τα μέτρα για τα καύσιμα, δεν αντέχει ο κόσμος” λένε οι πολίτες (video)
17/10/2026, 19:00
Δύσκολος αναμένεται ο φετινός χειμώνας για πολλά νοικοκυριά, καθώς οι υψηλές τιμές των καυσίμων προκαλούν έντονο προβληματισμό. Οι πολίτες χαρακτηρίζουν ανεπαρκή τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ενώ αρκετοί δηλώνουν πως δεν θα γεμίσουν φέτος τις δεξαμενές τους με πετρέλαιο θέρμανσης, αναζητώντας οικονομικότερες λύσεις.
Δείτε το ρεπορτάζ του περιφερειακού τηλεοπτικόυ σταθμού Ionian Tv: