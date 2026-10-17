Η πρόληψη σώζει ζωές: Σταθερή ανάγκη για εθελοντές αιμοδότες στη Ζάκυνθ7

Η επάρκεια αίματος και η ενίσχυση της εθελοντικής αιμοδοσίας αποτελούν διαρκείς προτεραιότητες για το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου.

Με περίπου 1.300 αιμοδοσίες τον τελευταίο χρόνο και κάλυψη του 95% των αναγκών του σε αίμα, το Τμήμα Αιμοδοσίας συνεχίζει την προσπάθεια εξασφάλισης των απαραίτητων ποσοτήτων, διευρύνοντας παράλληλα το ωράριο λειτουργίας του για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Μάλιστα, η ενίσχυση του προσωπικού δίνει πλέον τη δυνατότητα διεύρυνσης του ωραρίου λειτουργίας της Αιμοδοσίας, διευκολύνοντας όσους επιθυμούν να προσφέρουν αίμα αλλά δυσκολεύονται λόγω επαγγελματικών και άλλων υποχρεώσεων.

Αθανάσιος Μάρκου «Το αίμα δεν παρασκευάζεται, δεν πωλείται, δεν αγοράζεται – Η εθελοντική αιμοδοσία μπορεί να σώσει ζωές»

Όπως εξηγεί ο κ. Μάρκου, η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού επιτρέπει στο Τμήμα Αιμοδοσίας να λειτουργεί και πέρα από το μέχρι πρότινος καθορισμένο ωράριο. Στο πλαίσιο αυτό, προστέθηκε η Τετάρτη το απόγευμα, από τις 17:00 έως τις 19:00:

«Είμαστε σε μία χρονική περίοδο, όπου έχουμε μια ενίσχυση στο προσωπικό μας , οπότε μας δίνεται η δυνατότητα, να εργάζεται η αιμοδοσία και σε ωράρια πέραν αυτών που είχαν ανακοινωθεί. Βάλαμε και μια Τετάρτη απόγευμα που μπορεί να υπάρχει στον κόσμο μια μεγαλύτερη ευχέρεια χρόνου λόγω των ωραρίων των καταστημάτων να έρχεται στο νοσοκομείο. Ο στόχος μας είναι στο επόμενο άμεσο χρονικό διάστημα να επεκτείνουμε το ωράριο της αιμοδοσίας για ακόμα μία μέρα παραπάνω, διότι αναμένεται πρόσληψη νέου προσωπικού. Με ένα ελαφρύ γεύμα το μεσημέρι υπάρχει δυνατότητα να προβεί στην αντίστοιχη διαδικασία».

Περίπου 1.300 αιμοδοσίες μέσα σε έναν χρόνο

Τα στοιχεία του τελευταίου έτους αποτυπώνουν τη σημαντική συμβολή των εθελοντών στην κάλυψη των αναγκών του νοσοκομείου. Σύμφωνα με τον Διευθυντή του Τμήματος Αιμοδοσίας, πραγματοποιήθηκαν περίπου 1.300 αιμοδοσίες, με αποτέλεσμα να καλυφθεί το 95% των αναγκών του ιδρύματος σε αίμα:

«Ευτυχώς δεν έχει προκύψει έκτακτη ανάγκη για αίμα, παρά μόνο σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις για κάποιες συγκεκριμένες ομάδες αίματος που έχουν να κάνουν με το 0 / Ρέζους αρνητικό.Για τον τελευταίο χρόνο είχαμε περίπου 1.300 αιμοδοτήσεις. Καλύφθηκαν κατά 95% οι ανάγκες του νοσοκομείου στην ύπαρξη των χρειαζούμενων ποσοτήτων αίματος. Έχουμε έναν συνολικό περίπου στους 400 εθελοντές αιμοδότες, οι οποίοι αιμοδοτούν πάνω μία φορά το έτος. Είναι νεαρά παιδιά που έχουν τη θέληση να πραγματοποιούν την αιμοδότησή τους. Είμαστε σε ένα καλό επίπεδο συνεργασίας της αιμοδοσίας με τους εθελοντές αιμοδότες»

Παρά τη θετική εικόνα, η επάρκεια αίματος δεν είναι δεδομένη. Οι ανάγκες των ασθενών μεταβάλλονται διαρκώς και εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν με ακρίβεια.

Όπως τονίζει ο κ. Μάρκου, υπάρχουν περίοδοι κατά τις οποίες οι ανάγκες μπορεί να είναι περιορισμένες, αλλά και άλλες κατά τις οποίες το νοσοκομείο ενδέχεται να χρειαστεί μεγάλες ποσότητες αίματος μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Μέχρι στιγμής, δεν έχει προκύψει κάποια ιδιαίτερα εκτεταμένη έκτακτη ανάγκη, πέρα από μεμονωμένες περιπτώσεις που αφορούσαν συγκεκριμένες ομάδες αίματος, κυρίως την ομάδα Ο αρνητικό.

Αυτή ακριβώς η αβεβαιότητα καθιστά αναγκαία τη διαρκή διατήρηση επαρκών αποθεμάτων. Η προσφορά αίματος δεν μπορεί να οργανώνεται μόνο όταν εμφανιστεί ένα επείγον περιστατικό, αλλά πρέπει να αποτελεί μια σταθερή και συνειδητή πράξη κοινωνικής ευθύνης:

«Για αυτό είναι πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε με τον τρόπο του ο καθένας τον θεσμό της εθελοντικής αιμοδοσίας, ώστε να έχουμε σε κάθε περίπτωση διαθεσιμότητα σε μεγάλες ποσότητες για να αντιμετωπιστεί κάποιο πρόβλημα όταν προκύψει και όχι αφού προκύψει να τρέχουμε τελευταία στιγμή. Στα θέματα της υγείας η πρόληψη είναι το παν.Πρέπει να έχουμε όλοι υπόψη μας ότι το αίμα δεν παρασκευάζεται, δεν πωλείται, δεν αγοράζεται. Ο μόνος τρόπος για να εξασφαλίσουμε τις ποσότητες που είναι απαραίτητες για την κάλυψη των αναγκών είναι να ενισχυθεί ο θεσμός της εθελοντικής αιμοδοσίας», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η Αιμοδοσία λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 09:00 έως τις 13:00, ενώ κάθε Τετάρτη δέχεται αιμοδότες και το απόγευμα, από τις 17:00 έως τις 19:00.

Για την προσέλευση δεν απαιτείται υποχρεωτικά ραντεβού, ωστόσο συνιστάται προηγούμενη τηλεφωνική επικοινωνία με το τμήμα, προκειμένου να διευκολύνεται η εξυπηρέτηση των πολιτών και να αποφεύγεται η άσκοπη ταλαιπωρία. Όπως επισημαίνει ο κ. Μάρκου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν για αιμοδοσία έχοντας προηγουμένως καταναλώσει ένα ελαφρύ γεύμα.

Κυριακή Βυθούλκα