Το χρονικό ενός σχολείου που περιμένει ακόμη οριστικές λύσεις

Αν ανατρέξει κανείς στα δημοσιεύματα των τελευταίων ετών για το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ζακύνθου, θα διαπιστώσει ότι το πρόβλημα δεν προέκυψε ξαφνικά.

Αντίθετα, πρόκειται για μια υπόθεση που εξελίσσεται εδώ και χρόνια, με προειδοποιήσεις, πτώσεις σοβάδων, ελέγχους, συσκέψεις και υποσχέσεις, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν έχουν οδηγήσει σε μια οριστική λύση για τη σχολική στέγη.

Ήδη από το 2014 (και νωρίτερα ) οι γονείς εξέφραζαν την ανησυχία τους για την έλλειψη συντήρησης του κτιρίου και τον κίνδυνο πτώσης σοβάδων. Το 2016 καταγράφηκε περιστατικό πτώσης σοβά στο εσωτερικό του σχολείου, ενώ τον Νοέμβριο του 2023 σημειώθηκε νέο περιστατικό σε αίθουσα διδασκαλίας. Οι αντιδράσεις του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων δεν άργησαν να έρθουν, με αιτήματα για αποκατάσταση των ζημιών, ελέγχους από αρμόδιους μηχανικούς και σαφείς διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των μαθητών.

Το 2024 το ζήτημα πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις. Αυτοψίες, τεχνικοί έλεγχοι, παρεμβάσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο και δημόσιες τοποθετήσεις ανέδειξαν την ανάγκη αντιμετώπισης των προβλημάτων. Τελικά, αποφασίστηκε η απομάκρυνση των μαθητών από το παλιό κτίριο. Μια απόφαση αναγκαία για την προστασία τους, η οποία όμως δημιούργησε μια νέα, δύσκολη πραγματικότητα για παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς τον Σεπτέμβριο του 2024, οι μαθητές διασκορπίστηκαν σε πέντε διαφορετικά δημοτικά σχολεία, ενώ το συστεγαζόμενο νηπιαγωγείο αναζήτησε προσωρινή στέγη. Ακολούθησε η λύση των προκατασκευασμένων αιθουσών στον χώρο της Μαθητικής Εστίας στο Μουσικό, με τις εργασίες διαμόρφωσης να συνεχίζονται και το 2025. Οι προκάτ αίθουσες παραδίδονται στους μαθητές επίσημα τον Μάιο του 2025.

Σήμερα, το ερώτημα παραμένει. Είναι οι προσωρινές λύσεις αρκετές για μια σχολική κοινότητα που εδώ και χρόνια περιμένει ένα σύγχρονο και ασφαλές σχολείο; Οι προκατασκευασμένες αίθουσες μπορεί να εξασφάλισαν μια προσωρινή διέξοδο, όμως δεν μπορούν να υποκαταστήσουν επ’ αόριστον την ανάγκη για κατάλληλες, ολοκληρωμένες σχολικές υποδομές.

Την ίδια ώρα, οι συζητήσεις για την εξεύρεση οικοπέδου στην περιοχή των Καμινίων και την ανέγερση νέου σχολικού κτιρίου επαναφέρουν την προοπτική μιας μόνιμης λύσης. Παραμένουν, ωστόσο, ανοιχτά κρίσιμα ερωτήματα: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία; Υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την κατασκευή του νέου σχολείου; Και τι πρόκειται να γίνει τελικά με το παλιό κτίριο, η αξιοποίηση ή η κατεδάφιση του οποίου εξακολουθεί να αποτελεί ζητούμενο;

Οι απαντήσεις λοιπόν αυτών θα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον.

Κυριακή Βυθούλκα