Μια κοινωνία σε μόνιμη κρίση

Ζούμε εγκλωβισμένοι σε έναν διαρκή κύκλο κρίσεων, οι οποίες διαδέχονται η μία την άλλη και αφήνουν πίσω τους διάχυτη ανασφάλεια, κόπωση και αβεβαιότητα για το μέλλον.

Πρώτα ήρθε η οικονομική κρίση, που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά, ανέτρεψε σχέδια, περιόρισε όνειρα και ανάγκασε χιλιάδες ανθρώπους να φύγουν από τη χώρα για να αναζητήσουν ένα καλύτερο μέλλον. Ακολούθησε η υγειονομική κρίση, με την πανδημία να αλλάζει ριζικά την καθημερινότητά μας. Μας έκλεισε στα σπίτια μας, δοκίμασε σημαντικά τις αντοχές μας, μας έφερε αντιμέτωπους με τον φόβο και μας ανάγκασε να υποστούμε την απώλεια και την αβεβαιότητα. Δεν πέρασε πολύς καιρός και τώρα βρεθήκαμε αντιμέτωποι με την ενεργειακή κρίση. Οι τιμές των καυσίμων, του ηλεκτρικού ρεύματος και των βασικών αγαθών αποτελούν τους νέους εχθρούς της καθημερινότητάς μας.

Πριν ακόμα προλάβουμε να συνέλθουμε από τη μία μορφή κρίσης, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την επόμενη. Καθώς συνηθίσαμε να ζούμε υπό τέτοιες συνθήκες, κάθε προσωρινή ανακούφιση αντιμετωπίζεται με καχυποψία και η ομαλότητα φαντάζει συνθήκη ουτοπική. Οι συνέπειες της διαρκούς αστάθειας γίνονται ακόμα πιο έντονες για όσους καλούνται να χτίσουν τώρα τη ζωή τους. Για τους νέους που ξεκίνησαν την ζωή τους κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, δοκιμάστηκαν από την πανδημία και τώρα βιώνουν τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας, το να ατενίζουν το μέλλον με αισιοδοξία είναι μάλλον υπέρμετρη απαίτηση.

Η καθημερινότητα μετατρέπεται σε έναν διαρκή αγώνα επιβίωσης, αφήνοντας όλο και λιγότερο χώρο για όνειρα, δημιουργία και προγραμματισμό. Πέρα από τις άμεσες συνέπειες στην καθημερινότητά μας, οι διαδοχικές κρίσεις αναδεικνύουν και ένα βαθύτερο ερώτημα: κατά πόσο έχουμε τη δυνατότητα να σχεδιάζουμε το μέλλον αντί να αντιδρούμε διαρκώς στις εξελίξεις.

Πότε θα πάψουμε να λειτουργούμε μόνο υπό την πίεση των έκτακτων συνθηκών; Θα περάσουμε ποτέ από τη διαχείριση της κάθε κρίσης στον ουσιαστικό σχεδιασμό για το μέλλον; Σαφώς τις κρίσεις δεν μπορούμε να τις προβλέψουμε, αλλά δεν μπορούμε να ζούμε διαρκώς σε ένα καθεστώς έκτακτης ανάγκης. Η δυνατότητα να κοιτάμε μπροστά, να θέτουμε στόχους και να ονειρευόμαστε δεν είναι πολυτέλεια.

Σοφία Βαρδακαστάνη