Εργασίες για τις βυθιζόμενες μπάρες για το Open Mall | Ενημέρωση ζητά το Επιμελητήριο από τον Δήμο

Ο χρόνος κυλά αμείλικτα και τα χρονικά περιθώρια στενεύουν συνεχώς όλο και περισσότερο για να ολοκληρωθούν επιτέλους οι παρεμβάσεις που εκκρεμούν για το έργο του Open Mall (Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου), το οποίο, όπως υπενθυμίζουμε, πρέπει βάσει χρονοδιαγράμματος να έχει τελειώσει οριστικά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2026.

Ήδη ξεκίνησαν από τον ανάδοχο οι παρεμβάσεις που αφορούν τις αυτόνομες βυθιζόμενες κολώνες και τις προστατευτικές μπάρες, οι οποίες θα λειτουργούν σε κομβικά σημεία και θα αποτρέπουν από το να μπαίνει το οποιοδήποτε όχημα εντός του πεζόδρομου. Αξίζει να σημειωθεί πως οι μπάρες αυτές ήταν αρχικά προγραμματισμένο να τοποθετηθούν πριν από την καλοκαιρινή περίοδο, ωστόσο τότε είχε ζητήσει ο εργολάβος, λόγω της τουριστικής σεζόν και της αυξημένης όχλησης που θα προκαλούνταν στο κέντρο, να παύσουν προσωρινά οι συγκεκριμένες εργασίες.

Από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής αναφέρεται σε κάθε τόνο ότι το έργο βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και πρέπει να προχωρήσει απρόσκοπτα, προκειμένου να παραδοθεί στην ώρα του. Αυτό που έχει μείνει, προκειμένου μάλιστα να ολοκληρωθεί και τυπικά το Open Mall, είναι οι βυθιζόμενες μπάρες, αλλά και οι αναγκαίες παρεμβάσεις στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, όπου θα μεγαλώσουν ακόμα περισσότερο τα πεζοδρόμια για τη διευκόλυνση των πεζών.

Υπενθυμίζουμε ότι το εμβληματικό έργο του Open Mall έχει συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 1.170.942,74 ευρώ και περιλαμβάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις ανάπλασης και πεζοδρομήσεων στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο της πόλης της Ζακύνθου, με βασικό στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της συνολικής αισθητικής του δημόσιου χώρου. Παράλληλα, το έργο περιλαμβάνει την κρίσιμη ενίσχυση των ψηφιακών υποδομών, όπως είναι η ανάπτυξη δωρεάν δικτύου WiFi, η εγκατάσταση «έξυπνων» υποδομών, καθώς και η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας έξυπνης πόλης (smart city) και σύγχρονων εργαλείων προβολής των τοπικών επιχειρήσεων. Απώτερος σκοπός είναι η τόνωση της τοπικής αγοράς και η ουσιαστική ενίσχυση της ζακυνθινής επιχειρηματικότητας.

Επίσης, υπενθυμίζουμε ότι τον περασμένο Ιούνιο, σε ειδική ενημερωτική ημερίδα που είχε διοργανωθεί, είχε ανακοινωθεί επισήμως ότι η αστική ανάπλαση είχε ήδη ολοκληρωθεί σε ποσοστό 89% και υπήρξε η ρητή δέσμευση ότι θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να ολοκληρωθούν έγκαιρα οι υπολειπόμενες εργασίες.

Ενημέρωση από τον Δήμο για τις παρεμβάσεις στο Open Mall ζητά το Επιμελητήριο

Ο κ. Διονύσης Γολέμης, Γενικός Γραμματέας του Επιμελητηρίου Ζακύνθου, ο οποίος είναι εκ των βασικών μελών του φορέα που παρακολουθεί στενά το έργο, επισήμανε ότι, δυστυχώς, δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση από τον Δήμο για το πού ακριβώς βρίσκονται οι εργασίες:

«Oι εργασίες από ό,τι φαίνεται και από ό,τι βλέπουμε στους δρόμους προχωρούν. Παρόλα αυτά εμείς σαν Επιτροπή δεν έχουμε λάβει ακόμα γνώση. Δεν έχει συγκαλεστεί η επιτροπή παρακολούθησης. Οπότε και το επιμελητήριο, έχει ερωτηματικά γύρω από την εκτέλεση του έργου, καθώς δεν έχουμε ενημερωθεί. Αφού δεν γίνεται επιτροπή παρακολούθησης, ούτε εγώ ούτε ο συνάδελφος που είμαστε εκπρόσωποι του επιμελητηρίου στην επιτροπή παρακολούθησης γνωρίζουμε κάτι παραπέρα πέρα από αυτά που μαθαίνουμε και βλέπουμε από τα Μέσα Ενημέρωσης, ή από αυτά που βλέπουμε στους δρόμους όπου γίνονται οι εργασίες και περνάμε τυχαία και βλέπουμε. Θεωρώ ότι θα τελειώσει το έργο στο χρόνο. Ένα έργο που δεν ολοκληρώνεται στο χρόνο που πρέπει υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να χάσει κάποια κομμάτια του Υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Αλλά θεωρώ ότι δεν θα είναι σε αυτή την κατηγορία θα ολοκληρωθεί».

Ο κ. Γολέμης εξέφρασε, ωστόσο, την έντονη ανησυχία του για το αν οι εργασίες προχωρούν ποιοτικά και όπως πρέπει, ώστε να μην υπάρξουν μελλοντικά προβλήματα λειτουργικότητας:

«Το ζητούμενο είναι αν αυτές οι εργασίες που θα γίνουνε θα είναι σωστές. Εάν εντέλει θα είναι εργασίες οι οποίες θα αφήσουν ένα έργο το οποίο θα βοηθήσει την πόλη της Ζακύνθου. Γενικά λαμβάνω ανησυχητικά μηνύματα, όπως συμπολίτες μας οι οποίοι μας στέλνουνε φωτογραφίες με τα συστήματα που χρησιμοποιούν, οι μπάρες που κατεβαίνουν, τα οποία είναι ξηλωμένα ήδη, έχουν πρόσφατα τοποθετηθεί. Δηλαδή υπάρχει ένα ερωτηματικό γύρω από την ποιότητα αυτών των κατασκευών. Αλλά όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία, δεν μπορούμε να ξέρω περισσότερες λεπτομέρειες».

Διονύσης Μπινιώρης