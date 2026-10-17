Οι δημοτικοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης ζητούν ενημέρωση για το έργο στα ορεινά: «Θα ξεσκεπάζουμε και θα αποκαλύπτουμε»

Σάλο έχουν προκαλέσει στην τοπική κοινωνία, τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, αναφορικά με το προσωρινό πόρισμα της Διαχειριστικής Αρχής σχετικά με το έργο αντικατάστασης του αγωγού ύδρευσης (Αγία Μαρίνα, Λούχα, Γύρι, Άγιος Λέοντας).

Οι αποκαλύψεις εστιάζουν κυρίως στα όσα προτείνει η Αρχή περί έκπτωσης του εργολάβου, στα χρήματα που καλείται να γυρίσει πίσω ο Δήμος Ζακύνθου, αλλά και σε όλα όσα διαπιστώθηκαν σχετικά με παρεμβάσεις που, ενώ φαίνονταν στα χαρτιά, δεν έγιναν ποτέ.

Μετά από αυτές τις εξελίξεις, η δημοτική παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση» και οι δημοτικοί της σύμβουλοι ζήτησαν άμεσα να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να ενημερωθεί το Σώμα για τα όσα αναφέρει το πόρισμα, αλλά και να συζητηθεί το τι μέλλει γενέσθαι για ένα πολυπαθές έργο που έχει ήδη περάσει από «σαράντα κύματα».

Ο επικεφαλής του συνδυασμού, κ. Γιώργος Κωνσταντίνου, στην αρχική του τοποθέτηση ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Το πόρισμα καταρχήν έπρεπε να δοθεί σε όλες τις παρατάξεις. Δεύτερον ο δήμαρχος για δεύτερη φορά κάνει μία ολόκληρη αγόρευση για να μην πει τίποτα. Η ουσία είναι ότι το έργο δεν προχωράει, ένα έργο σημαντικό. Φαίνεται ότι έχουνε πληρωθεί εργασίες οι οποίες δεν έχουνε γίνει, που είναι απαράδεκτο από κάθε άποψη. Έπρεπε να συγκληθεί δημοτικό συμβούλιο. Το ότι θα το συγκαλέσει σε 15 μέρες δείχνει ακριβώς ότι θέλουν να συγκαλύψουν και να ξεχαστεί μία κατάσταση. Εμείς από την πλευρά μας δεν θα το επιτρέψουμε».

Ο κ. Κωνσταντίνου υπογράμμισε ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο συνάδελφός του, Δημοτικός Σύμβουλος κ. Διονύσης Κλάδης, ζητούσαν επί χρόνια αναλυτική ενημέρωση για το συγκεκριμένο έργο, αλλά ποτέ δεν έλαβαν ουσιαστική απάντηση. Παράλληλα, διεμήνυσε ότι η παράταξη θα συνεχίσει να ασκεί έντονη πίεση, ώστε όλες οι αποκαλύψεις να έρχονται στο φως:

«Θα ξεσκεπάζουμε και θα αποκαλύπτουμε συνέχεια όλα αυτά τα οποία συμβαίνουνε. Έχουνε φτιάξει ένα αντιδραστικό δημοτικό συμβούλιο που δεν δίνουνε το δικαίωμα και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και η δημοτική αρχή δεν δίνουνε το δικαίωμα στις παρατάξεις αντιπολίτευσης, σε όλες τις παρατάξεις να μπορούνε να τοποθετηθούνε, να μιλήσουνε να φέρουνε τέτοιου είδους θέματα. Εμείς δεν πρόκειται να σιωπήσουμε. Εμείς θα αποκαλύπτουμε και θα ανακαλύπτουμε θέματα και όπου υπάρχει η δυνατότητα παρέμβασης και του ίδιου του λαού εμείς θα είμαστε μπροστάρηδες».

Δ. Κλάδης: «Από την πρώτη μέρα φαινόταν ότι κάτι δεν πάει καλά»

Από τη δική του πλευρά, ο Δημοτικός Σύμβουλος της «Λαϊκής Συσπείρωσης», κ. Διονύσης Κλάδης, επισήμανε ότι το φλέγον αυτό θέμα πρέπει να έρθει άμεσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να δοθούν οι απαραίτητες και πειστικές εξηγήσεις από τη Δημοτική Αρχή:

«Από την πρώτη μέρα ουσιαστικά που είμαστε στο δημοτικό συμβούλιο το έχουμε βάλει αυτό το θέμα γιατί φαινόταν ότι κάτι δεν πάει καλά. Το πόρισμα δεν το έχουμε πάρει ακόμα στα χέρια μας και έχουμε ζητήσει να το πάρουμε να γίνει και δημοτικό συμβούλιο για να συζητηθεί. Κατευθείαν έπρεπε να γίνει συνεδρίαση να ενημερωθούμε επίσημα από τις υπηρεσίες και από την επιτροπή. Το πόρισμα λέει κάποια πράγματα που πιστεύουμε αργά πήγαν να ελέγξουν. Δεν ξέρουμε τι διαδικασία θα ακολουθηθεί γιατί ακούμε ότι είναι προσωρινό πόρισμα και ίσως βγει κάποιο άλλο μετά. Ίσως δηλαδή άμα κουκουλωθεί ακόμα περισσότερο να έχουμε ένα άλλο πόρισμα. Θα περιμένουμε να γίνει δημοτικό συμβούλιο, και να πάρουμε την ανάλογη θέση».

Τέλος, ο κ. Κλάδης εξέφρασε τις έντονες αμφιβολίες του αναφορικά με το αν θα ολοκληρωθεί τελικά το συγκεκριμένο έργο, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τη βιωσιμότητά του:

«Και ατασθαλείες και παρατυπίες έχουν γίνει όπως και καθυστερήσεις. Να επισημάνουμε ότι για μας το βασικό είναι να λειτουργήσει το έργο. Ο τρόπος που έγιναν οι εργασίες το τελευταίο διάστημα κατά τη γνώμη μας δεν μπορεί να λειτουργήσει. Επίσης έτσι έλεγαν ότι είναι 70-80% έτοιμο το έργο ενώ δεν ήταν ούτε το 20% . Τι ολοκλήρωση εννοούν δεν γνωρίζουμε».

Διονύσης Μπινιώρης