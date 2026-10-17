Πολίτης «άρπαξε» υπηρεσιακό φάκελο από τα γραφεία του Δήμου

-Σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των δημόσιων εγγράφων

-Υποβλήθηκε μήνυση για το περιστατικό

Στο «φως» της δημοσιότητας ήρθε ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό που εκτυλίχθηκε στον Δήμο Ζακύνθου. Συγκεκριμένα, όπως δημοσιοποίησε με έγγραφη καταγγελία της η δικηγόρος κ. Μαρία Λιβέρη, αντίδικος σε υπόθεση που η ίδια διαχειρίζεται, αφαίρεσε ολόκληρο φάκελο με αιτήσεις που αφορούσαν τις άδειες γεωτρήσεων στη Ζάκυνθο.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, η καταγγελία αναφέρει τα εξής:

«Μετά τις πρωτοφανείς υπηρεσιακές παραλείψεις και την παροιμιώδη προχειρότητα με την οποία ο Δήμος Ζακύνθου χειρίστηκε τους φακέλους για τις άδειες των γεωτρήσεών με επίσημες απαντήσεις από την ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ γίναμε μάρτυρες του απόλυτου θεσμικού διασυρμού της δημοτικής αρχής. Ενημερωθήκαμε ότι συγκεκριμένος αντίδικός μας μπήκε ανενόχλητος στις υπηρεσίες του Δήμου, αφαίρεσε παράνομα («έκλεψε») τον φάκελο με όλες τις αιτήσεις για τις άδειες των γεωτρήσεων ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, τον πήρε μαζί του και, αφού τον επεξεργάστηκε, τον επέστρεψε σαν να μην συμβαίνει τίποτα».

Εν συνεχεία, η δικηγόρος εξέφρασε την εντονότατη διαμαρτυρία της προς τον Δήμο Ζακύνθου σχετικά με το πρωτοφανές αυτό περιστατικό και την ασφάλεια των εγγράφων.

Ο Δήμαρχος Ζακύνθου, κ. Γιώργος Στασινόπουλος, παραδέχθηκε ότι όντως συνέβη αυτό το γεγονός αναφέροντας πως υποβλήθηκε άμεσα μήνυση για το περιστατικό, σχετικά με τον άνδρα που πήρε τους φακέλους και έφυγε και τόνισε ότι υπήρξε άμεση επικοινωνία και με τον Αστυνομικό Διευθυντή.

Ανέφερε δε ότι το υπηρεσιακό στέλεχος του Δήμου, δήλωσε πως δέχθηκε βιαιοπραγία, ενώ σημείωσε ότι στους φακέλους που πήρε ο συγκεκριμένος άνδρας υπήρχαν προσωπικά έγγραφα συμπολιτών μας.

Ο Δήμος Ζακύνθου ξεκαθαρίζει ότι κανείς δεν μπορεί να αφαιρεί κατά βούληση δημόσια έγγραφα και να καταφεύγει σε πράξεις βίας σε βάρος των υπαλλήλων του. Ωστόσο, εξακολουθούν να παραμένουν αναπάντητα σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, αλλά και το πώς κατέστη δυνατό να αφαιρεθούν, έστω και προσωρινά, ιδιαίτερα σημαντικά έγγραφα μέσα από την ίδια την Υπηρεσία.