Αλβανία: Χάος στα Τίρανα με 152 συλλήψεις και 120 τραυματίες αστυνομικούς – Διαδηλωτές επιχείρησαν να εισβάλουν στο γραφείο Ράμα

Σε πεδίο σφοδρών συγκρούσεων μετατράπηκαν για 4η ημέρα τα Τίρανα, καθώς οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στην Αλβανία συνεχίζονται με αμείωτη ένταση και σήμερα Παρασκευή 16.10.2026.

Ομάδες διαδηλωτών συγκρούστηκαν με την αστυνομία έξω από υπουργεία και το γραφείο του πρωθυπουργού της Αλβανίας, Έντι Ράμα, ενώ, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, έχουν καταγραφεί 324 προσαγωγές, 152 συλλήψεις και 120 τραυματισμοί αστυνομικών.

Οι κινητοποιήσεις, που ξεκίνησαν με πρωτοβουλία φοιτητών, έχουν πλέον εξαπλωθεί σε πολλές πόλεις της Αλβανίας, με βίαια επεισόδια να σημειώνονται και εκτός πρωτεύουσας.

Στις σημερινές διαδηλώσεις συμμετείχαν και πολλοί γονείς μαθητών, ενώ οι συγκεντρωμένοι έχουν ήδη απευθύνει κάλεσμα για ακόμη μεγαλύτερη κινητοποίηση αύριο, ζητώντας τη συμμετοχή και των Αλβανών που ζουν στο εξωτερικό.

Από την ειρηνική πορεία στις συγκρούσεις έξω από το γραφείο Ράμα

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στις 10 το πρωί, τοπική ώρα, στο κέντρο των Τιράνων. Στην πρώτη γραμμή της πορείας βρέθηκαν γονείς μαθητών, οι οποίοι ένωσαν τη φωνή τους με τους φοιτητές.

Παρότι αρχικά η συγκέντρωση έδειχνε να εξελίσσεται ειρηνικά, η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο. Οι διαδηλωτές χωρίστηκαν σε τουλάχιστον τρεις μεγάλες ομάδες, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν συγκρούσεις σε διαφορετικά σημεία της πρωτεύουσας.

Ιδιαίτερα τεταμένη ήταν η κατάσταση έξω από το γραφείο του Έντι Ράμα, όπου ομάδες κουκουλοφόρων επιχείρησαν να εισέλθουν στο κτίριο και συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις που το φρουρούσαν. Στο σημείο είχαν αναπτυχθεί και ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας, προκειμένου να αποτρέψουν την είσοδο των διαδηλωτών.

Επεισόδια στα υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών – Τραυματίστηκε πανεπιστημιακός

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν και έξω από τα υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών. Διαδηλωτές με καλυμμένα πρόσωπα πέταξαν πέτρες και κομμάτια μαρμάρου που είχαν αποσπάσει από πλατείες, ενώ στο υπουργείο Οικονομικών έσπασαν την κεντρική πόρτα της εισόδου.

Έξω από το υπουργείο Παιδείας, όταν οι συγκεντρωμένοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον αστυνομικό κλοιό, φώναζαν: «Μην μας χτυπάτε, είμαστε παιδιά σας».

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκε η Κέλα Ολντάσι, λέκτορας της Νομικής και σύζυγος του εκλιπόντος πρώην υπουργού και βουλευτή Σοκόλ Ολντάσι.

Η πανεπιστημιακός βρισκόταν μαζί με τους φοιτητές, προκειμένου να εκφράσει τη στήριξή της στα αιτήματά τους.

Στόχος ομάδων διαδηλωτών έγινε και το κτίριο όπου στεγάζεται το Προεδρείο του αλβανικού Κοινοβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων έσπασαν πόρτες και παράθυρα, με την αστυνομία να προχωρά σε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων για να απομακρύνει τους συγκεντρωμένους.

Την ίδια ώρα, πολλές επιχειρήσεις στα Τίρανα παρέμειναν κλειστές, υπό τον φόβο νέων καταστροφών και λεηλασιών.

Ορισμένοι καταστηματάρχες τοποθέτησαν στα κατεβασμένα ρολά τους πινακίδες με το μήνυμα «Είμαστε μαζί σας», επιχειρώντας να δείξουν τη συμπαράστασή τους στους διαδηλωτές και ταυτόχρονα να προστατεύσουν τις περιουσίες τους.

324 προσαγωγές, 152 συλλήψεις και δύο αστυνομικοί σε διαθεσιμότητα

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός των επεισοδίων είναι ιδιαίτερα βαρύς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, έχουν πραγματοποιηθεί 324 προσαγωγές και 152 συλλήψεις, ενώ οι τραυματίες αστυνομικοί ανέρχονται στους 120.

Παράλληλα, ο αρμόδιος για τη Δημόσια Τάξη υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι δύο αστυνομικοί τέθηκαν σε διαθεσιμότητα για υπέρβαση καθήκοντος.

Η απόφαση ελήφθη μετά από περιστατικό κατά το οποίο οι δύο αστυνομικοί φέρονται να ξυλοκόπησαν διαδηλωτή, ενώ εκείνος ήταν ήδη τραυματισμένος και πεσμένος στο έδαφος.

Ράμα: «Ξένα χέρια δεν θέλουν την Αλβανία σε ειρήνη»

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα καταγγέλλει ότι πίσω από τα βίαια επεισόδια βρίσκονται δυνάμεις που επιδιώκουν την αποσταθεροποίηση της χώρας.

Σε βίντεο που ανήρτησε στο Facebook, υποστήριξε ότι οι διαμαρτυρίες «δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με τις δυσκολίες, τα προβλήματα και τις νόμιμες προσδοκίες κάθε ανθρώπου που θέλει μια καλύτερη ζωή».

Στη συνέχεια δήλωσε: «Ολα αυτά είναι το έργο του ίδιου χεριού, του χεριού που έπιασε από τον λαιμό την αλβανική αντιπολίτευση, του χεριού που έχει κάψει και καταστρέψει πάνω από μία φορά την Αλβανία».

Ο Αλβανός πρωθυπουργός συνέδεσε τις ταραχές με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν παράγοντες που θέλουν να εμποδίσουν την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μάλιστα, έκανε λόγο για «ξένα χέρια που δεν θέλουν την Αλβανία σε ειρήνη», χωρίς ωστόσο να κατονομάσει συγκεκριμένα πρόσωπα ή χώρες και χωρίς να παρουσιάσει στοιχεία που να τεκμηριώνουν την καταγγελία του.

Στο πλευρό των φοιτητών και η αλβανική διασπορά

Παρά τις συλλήψεις και τις συνεχείς συγκρούσεις, οι διοργανωτές των κινητοποιήσεων δεν δείχνουν διατεθειμένοι να υποχωρήσουν.

Για αύριο έχει προγραμματιστεί νέα μεγάλη διαδήλωση, με κάλεσμα προς πολίτες από ολόκληρη την Αλβανία να συμμετάσχουν.

Παράλληλα, οι διαδηλωτές απευθύνονται και στους Αλβανούς της διασποράς, ζητώντας τους να οργανώσουν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στις πόλεις του εξωτερικού όπου ζουν και εργάζονται.

Με τα επεισόδια να εξαπλώνονται, τους φοιτητές να ενισχύονται από γονείς και άλλους πολίτες και την κυβέρνηση να καταγγέλλει απόπειρα αποσταθεροποίησης, η πολιτική κρίση στην Αλβανία βαθαίνει, χωρίς μέχρι στιγμής να διαφαίνεται αποκλιμάκωση.

Πηγή: newsit.gr