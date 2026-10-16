Διαμαρτυρία στο δικαστήριο για τη δίωξη σε 18 αγρότες για τις κινητοποιήσεις του 2022 | Σωματεία και φορείς καταδίκασαν το γεγονός

Διαμαρτυρία έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Ζακύνθου πραγματοποίησε ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος, από κοινού με το Εργατικό Κέντρο και με τη συμμετοχή σωματείων και φορέων του νησιού, με αφορμή τη δίωξη 18 αγροτών για τις κινητοποιήσεις του 2022 και τα «μπλόκα» στη Λούμπα.

Η εκδίκαση της συγκεκριμένης υπόθεσης που ήταν προγραμματισμένη για χθες , πήρε αναβολή για μεταγενέστερη ημερομηνία. Οι συγκεντρωμένοι φορείς και τα σωματεία, όπως και οι αγρότες που κατηγορούνται, εξέφρασαν την έντονη διαμαρτυρία τους για τη δίωξη, επισημαίνοντας ότι είναι απολύτως άδικο να βρίσκονται κατηγορούμενοι στα δικαστήρια αγρότες, τη στιγμή που οι εν λόγω κινητοποιήσεις έγιναν για τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Εκτός των πολυάριθμων σωματείων το παρών έδωσαν Δημοτικοί Σύμβουλοι όπως ο Διονύσης Κλάδης από τη Λαϊκή Συσπείρωση και ο Κωνσταντίνος Πέττας από τη «Δύναμη Ελπίδας» αλλά και ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Διονύσης Βερτζάγιας.

Ο πρόεδρος του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου, κ. Γιάννης Ζήβας, σημείωσε χαρακτηριστικά:

«Ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος βρέθηκε εδώ για να στηρίξει τους διωκόμενους αγρότες που εγκλημάτησαν κατά τα λεγόμενα της δικαιοσύνης γιατί διεκδίκησαν το ψωμί τους. Διεκδίκησαν να τους επιστραφούν όλα αυτά τα κλεμμένα που τους πήραν μέσα από τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτοί οι 18 που διώκονται δεν δικάζονται ως άτομα. Δικάζεται όλο το αγροτικό κίνημα. Εμείς είμαστε δίπλα τους για να τους στηρίξουμε πρώτα απ’ όλα και να τους πούμε μπράβο που δεν λυγίζουν και συνεχίζουν και παλεύουν. Αλλά επίσης για να δείξουμε ότι το αγροτικό κίνημα δεν εκφοβίζεται ούτε τρομοκρατείται. Αντίθετα δυναμώνει και θα είναι εδώ να παλεύει για να συνεχίσει να υπάρχει και πρωτογενής τομέας και για να έχει ο λαός μας τροφή. Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση μας εμπλέκει όλο και περισσότερο σε πολεμικά παιχνίδια, εμείς είμαστε εδώ να δείξουμε περίτρανα ότι θα συνεχίσουμε να παράγουμε για να έχει τροφή ο λαός. Ευχαριστούμε πολύ όλα τα σωματεία που είναι δίπλα μας, τους συλλόγους, τους φορείς που βρίσκονται δίπλα μας».

Ο κ. Νίκος Φαραός, ο οποίος είναι ένας εκ των 18 κατηγορουμένων στην υπόθεση για τις κινητοποιήσεις του 2022, εξέφρασε έντονα παράπονα για τη διαδικασία:

«Εγώ εκπροσωπώ το γιο μου ο οποίος είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης και δεν μπορούσε εκείνες τις ημέρες να είναι παρών στους αγώνες των αγροτών με τα οχήματα που πήγαμε συμβολικά στη Λούμπα να διαδηλώσουμε. Και ένα από τα ερωτήματα που γεννάται είναι γιατί τότε, ενώ σύμφωνα με το κλητήριο θέσπισμα παρανομούσαμε και εγκληματούσαμε, δεν ήρθαν εκεί οι αρμόδιες αρχές να μας πουν ότι παρανομούμε και να κάνουνε τα δέοντα, και σέρνεται 4,5 χρόνια όλη αυτή η ιστορία. Η δική μου άποψη είναι ότι αυτό γίνεται για να μας έχουνε όμηρους και με εκφοβισμό να μην μας αφήνουνε να αγωνιστούμε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η αγροτιά, τα παιδιά μας. Γιατί για τα παιδιά μας εγώ είμαι, για τα παιδιά του καθενός και τα εγγόνια. Και ο πρωτογενής τομέας έχει σχεδόν παραλύσει. Και όταν δεν έχεις πρωτογενή τομέα δεν μπορεί μία κοινωνία να υπάρξει. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Μειώνονται οι αγρότες σε τραγικό βαθμό. Εγκαταλείπεται η γη και αυτό είναι ένα μεγάλο, μία μεγάλη καμπάνα, όχι καμπανάκι κινδύνου που πρέπει να αποσοβηθεί εδώ και τώρα».

Ο κ. Αναστάσιος Λυκούρεσης, ο οποίος πριν από λίγους μήνες είχε σώσει έναν 23χρονο Πορτογάλο στο Κορίθι βουτώντας στη θάλασσα με αυτοθυσία, είναι επίσης μέσα στους διωκόμενους αγρότες και ανέφερε τα εξής:

«Μας κατηγορούνε και μας ταλαιπωρούνε άδικα για παρακώλυση κυκλοφορίας. Αν και όταν κλείναμε για κάνα μισάωρο το δρόμο ήτανε μαζί και η Τροχαία με το 100. Κάναμε μία διαμαρτυρία γιατί δεν έχουμε κάποιο άλλο μέσο να κάνουμε τη διαμαρτυρία μας για αυτά που μας κάνουνε, που μας έχουν αφανίσει τελείως σχεδόν τους αγρότες και τώρα είμαστε κατηγορούμενοι σαν τρομοκράτες πλέον. Μας τρέχουν στα δικαστήρια».

Τέλος, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ζακύνθου, κ. Γιώργος Κωνσταντίνου, στάθηκε στην απαράδεκτη στάση του κράτους απέναντι στους παραγωγούς και τόνισε ότι όλα τα σωματεία και το ΕΚΖ θα στηρίξουν τον αγώνα τους:

«Αντί να είναι εδώ όλοι αυτοί του ΟΠΕΚΕΠΕ, όλοι αυτοί που κατακλέψανε, αυτοί που σφάξανε τα αιγοπρόβατα, οι άθλιοι της κυβέρνησης που φάγανε τα λεφτά και καταστρέφουνε τον αγροτικό κόσμο, σέρνονται 18 αγρότες της Ζακύνθου σε δικαστήριο. Με την παρουσία μας εδώ δείχνουμε τη συμπαράστασή μας και εναντιωνόμαστε σε αυτό το άδικο καθεστώς που επικρατεί και θα στηρίξουμε τους αγρότες μας μέχρι τέλους για να συνεχίσουν τους αγώνες τους με ψηλά το κεφάλι, να μείνουν στα χωράφια τους, να μείνουνε στα πρόβατά τους για να υπάρχει αγροτική παραγωγή στη Ζάκυνθο. Το Εργατικό Κέντρο δεν ταλαντεύεται. Θα είναι στο πλευρό των αγροτών. Βρέθηκε εδώ όλος ο κόσμος. Αυτό δείχνει ακριβώς και τη σημασία που αυτή η κινητοποίηση και αυτή την αθλιότητα, να σέρνονται οι αγρότες μας στο δικαστήριο, αυτοί που φάγαν τα λεφτά του ΟΠΕΚΕΠΕ να είναι στα σαλόνια τους και αυτοί που σφάξανε τα πρόβατα του κόσμου των κτηνοτρόφων μας, να μην έχει ο λαός μας αυτή τη στιγμή αγροτική παραγωγή να μπορεί να τραφεί και σέρνονται οι αγρότες στα δικαστήρια, μόνο αυτό είναι απάντηση σήμερα σημαντική».

Διονύσης Μπινιώρης