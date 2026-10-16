Μέτρα στήριξης των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση

Στενεύουν τα περιθώρια για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Νέα μέτρα στήριξης των πολιτών ανακοίνωσε η κυβέρνηση με άμεσες μειώσεις στις τιμές των καυσίμων και αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης.

Από τις 15 έως και τις 31 Οκτωβρίου ενεργοποιούνται τρεις άμεσες κρατικές επιδοτήσεις στην αντλία. Πρόκειται για επιδότηση 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων από τις 17 Οκτωβρίου. Η επιδότηση εφαρμόζεται απευθείας στην τιμή πώλησης χωρίς αιτήσεις ή εισοδηματικά κριτήρια.

Επιπρόσθετα, οι εκπτώσεις που ανακοίνωσαν νωρίτερα οι εταιρείες διύλισης προστίθενται στην κρατική επιδότηση διευρύνοντας το συνολικό όφελος. Με τη συνδυασμένη παρέμβαση του κράτους και των διυλιστηρίων η τιμή μειώνεται κατά 40 λεπτά το λίτρο, η εκτιμώμενη τιμή στην αντλία υποχωρεί στα 1,55 ευρώ το λίτρο (από 1,50 έως 1,60 ανάλογα με την εξέλιξη των διεθνών τιμών), για τα νοικοκυριά που δικαιούνται και το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, το πραγματικό κόστος, με βάση τα παραπάνω, αντιστοιχεί σε περίπου 1,35 ευρώ το λίτρο.

Το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να ξεκινήσει να διατίθεται με μέση τιμή περίπου 1,95 ευρώ το λίτρο, με πιθανό εύρος από 1,90 έως 2 ευρώ, ανάλογα με την εξέλιξη των διεθνών τιμών.

Έκτακτη αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης

Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά σε οριζόντια αύξηση κατά 30% του επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027. Η αύξηση αφορά όλες τις επιδοτούμενες μορφές ενέργειας: πετρέλαιο θέρμανσης, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, καυσόξυλα, πέλετ και τα υπόλοιπα επιλέξιμα καύσιμα. Το ανώτατο επίδομα αυξάνεται από 1.200 σε 1.560 ευρώ. Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα. Το προηγούμενο έτος ενισχύθηκαν 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά για όλες τις μορφές θέρμανσης. Περίπου 750.000 νοικοκυριά, δηλαδή σχεδόν το 60% όσων χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, εκτιμάται ότι πληρούν τα κριτήρια για το σχετικό επίδομα. Η πλατφόρμα αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή, η οποία επίσης αυξάνεται κατά 30%, προβλέπεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026.

Δύσκολος χειμώνας προ των πυλών

Παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες, παραμένει το ερώτημα κατά πόσο οι παρεμβάσεις αυτές θα μπορέσουν να ανακουφίσουν ουσιαστικά τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις από το αυξημένο κόστος διαβίωσης και λειτουργίας. Όπως τονίζουν εκπρόσωποι φορέων της Ζακύνθου , ο χειμώνας που έρχεται θα είναι αρκετά δύσκολος.

Ο πρόεδρος της ΕΛΦΕΕ Ζακύνθου κ. Νίκος Τσουκαλάς υπογραμμίζει ότι οι τιμές στο πετρέλαιο και η πληθωριστική τάση δημιουργούν έναν ασφυκτικό κλοιό για τα νοικοκυριά. «Με τη ραγδαία αύξηση της τιμής του πετρελαίου βλέπουμε ότι η φετινή χρονιά θα έχει τεράστια προβλήματα. Η έλλειψη καυσίμου, δηλαδή πρώτης ύλης, σε συνδυασμό με την πληθωριστική τάση, που δημιουργείται και από άλλους παράγοντες, δημιουργούν έναν ασφυκτικό κλοιό για τα νοικοκυριά. Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο θέρμανσης φτάνει περίπου στα 175 ευρώ / λίτρο με την έναρξή του. Η διαφορά με πέρυσι είναι πολύ μεγάλη», σημειώνει.

Παράλληλα, ο κ. Τσουκαλάς θεωρεί αμφίβολα τα μέτρα στήριξης όσον αφορά την τιμή του πετρελαίου. «Όσο θα υπάρχει ζήτηση τόσο θα αυξάνει η τιμή, με δεδομένο ότι έχουμε μικρές προσφορές καυσίμων. Τα νοικοκυριά θα έχουν τεράστιο πρόβλημα. Μπορεί στη Ζάκυνθο να μην το δούμε τόσο πολύ, αλλά σε άλλες περιοχές της πατρίδας μας θα υπάρχουν τεράστια θέματα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Κάνοντας ειδική μνεία στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, ο κ. Τσουκαλάς υπογραμμίζει τα εξής: «Θα πρέπει να δούμε αν η Ελλάδα μπορεί να ξεκολλήσει στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και να έχει πιο ευέλικτο σχήμα. Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιμα είναι το εχέγγυο για την πληρωμή των τοκοχρεολυσίων του μεγάλου χρέους της χώρας. Ερχόμαστε από μια τεράστια οικονομική κρίση και χρειάζονται γενναία μέτρα. Από την άλλη μεριά, πρέπει να μην διασαλευτεί αυτό που έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα, δηλαδή η άνοδος του βιοτικού επιπέδου στην Ελλάδα».

Η πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου κα Νίκη Μαλαφούρη, από την πλευρά της, επισημαίνει ότι τα μέτρα δεν θα πρέπει να είναι αποσπασματικά και υπογραμμίζει την ανάγκη λήψης περαιτέρω μέτρων για την επιχειρηματικότητα. «Κάθε μέτρο που παίρνει η Πολιτεία υπέρ των πολιτών είναι θετικό. Όμως, δεν φτάνει. Η πληθωριστική κίνηση είναι πολύ μεγαλύτερη από τα μέτρα. Θέλουμε τα μέτρα να είναι συνεχόμενα, ώστε να μπορεί να αντέξει ο επιχειρηματίας και ο πολίτης. Σε αυτή την περίπτωση, δεν αρκεί μόνο το να δίνουμε κίνητρα στα διυλιστήρια. Σωστό είναι και αυτό, αλλά πρέπει να υπάρχουν μόνιμα κίνητρα και στους επιχειρηματίες μέχρι που να τελειώσει αυτή η πολύ μεγάλη κρίση», υποστηρίζει.

Όσον αφορά το επιχειρείν, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, σύμφωνα με την κα Μαλαφούρη, το μέλλον της εστίασης και του εμπορίου. «Η εστίαση και το εμπόριο πιέζονται πάρα πολύ. Το εμπόριο πιέζεται για πολλούς λόγους. Είναι πολύ μεγάλη η γκάμα των πιέσεων της αγοραστικής κίνησης και πραγματικά αγωνιούμε για το τι αποτελέσματα θα έχουμε για την επόμενη σεζόν, ειδικά για την εστίαση. Είναι πολύ μεγάλο το κόστος λειτουργίας ενός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως και ενός εμπορικού καταστήματος», υπογραμμίζει.

Καταληκτικά, η κα Μαλαφούρη εστιάζει στην πρόθεση για διευρυμένη συζήτηση απολογιστικού χαρακτήρα και με γνώμονα τον επαναπροσδιορισμό, με τον επιχειρηματικό κόσμο του νησιού. «Σκεφτόμαστε να κάνουμε μια συζήτηση ανοιχτή με τους επιχειρηματίες για να δούμε το αποτύπωμα που υπάρχει στην τοπική κοινωνία και επιχειρηματικότητα από όλη αυτή την τουριστική ανάπτυξη», αναφέρει, μεταξύ άλλων, ενώ, καταληκτικά, η πρόεδρος του Επιμελητηρίου τονίζει την ανάγκη από κοινού διεκδικήσεων. «Πρέπει να διαχειριστούμε και να διεκδικήσουμε ομαδικά και συλλογικά», τονίζει.

Σοφία Βαρδακαστάνη