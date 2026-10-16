Στα εγκαίνια του Γραφείου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στις Βρυξέλλες η Νίκη Μαλαφούρη

– Η νησιωτικότητα στο επίκεντρο των συζητήσεων

-«Καταθέσαμε τις προτάσεις μας για την νησιωτικότητα, ώστε να μπουν στο νέο νομοσχέδιο που ήδη συζητείται από την Ευρώπη»

Στα εγκαίνια του Γραφείου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στις Βρυξέλλες έδωσε το «παρών» η πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου κα Νίκη Μαλαφούρη, η οποία συμμετείχε σε ένα κύκλο κρίσιμων συναντήσεων και επαφών με επίκεντρο την Περιφέρειά μας.

«Εγκαινιάσαμε, σαν Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, τα γραφεία μας στις Βρυξέλλες, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με την οποία θα συστεγαστούμε. Ήδη επανδρώσαμε με προσωπικό το γραφείο, ώστε να έχουμε άμεση επαφή για τα τεκταινόμενα, για τα προβλήματά μας, αλλά και για την πληροφόρηση για τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Ο κ. Περιφερειάρχης μας κάλεσε να χρησιμοποιούμε το γραφείο αυτό και να το εκμεταλλευτούμε σαν Επιμελητήριο», σημειώνει αρχικά η κα Μαλαφούρη.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα για το μέλλον της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Σύμφωνα με την κα Μαλαφούρη, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη νησιωτικότητα. «Ήρθαμε σε επαφή με την πρέσβειρα και τον κ. Noel Formosa, Ειδικό Εισηγητή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών για την Νησιωτικότητα, και κάναμε κάποιες συζητήσεις για το δημογραφικό, για την ύδρευση, για την προστασία των ακτών και για την στεγαστική κρίση. Βεβαίως, το σημαντικότερο από όλα ήταν η νησιωτικότητα, για την οποία το Επιμελητήριο κατέθεσε προτάσεις στη Βουλή πριν από μερικούς μήνες», εξηγεί στο σημείο αυτό η πρόεδρος του Επιμελητηρίου.

Το Επιμελητήριο και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων κατέθεσαν μια σειρά από προτάσεις για την νησιωτικότητα, οι οποίες, όπως αναφέρει ακολούθως η κα Μαλαφούρη, πρόκειται να συμπεριληφθούν σε σχετικό νομοσχέδιο που βρίσκεται υπό σχεδιασμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. «Καταθέσαμε τις προτάσεις μας, ώστε να μπουν στο νέο νομοσχέδιο που ήδη συζητείται από την Ευρώπη και να μπορέσουμε επιτέλους να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που η νησιωτικότητα δημιουργεί. Αυτή τη στιγμή, εκπονείται το προσχέδιο για να κατατεθεί το νομοσχέδιο για την νησιωτικότητα στην Αδριατική και τη Μεσόγειο. Ο κ. Formosa μας υποσχέθηκε ότι οι προτάσεις μας θα μπουν στο προσχέδιο και τους αμέσως επόμενους μήνες θα γίνει η κατάθεση. Η νησιωτικότητα είναι κάτι για το οποίο προσπαθούμε πραγματικά πάρα πολλά χρόνια. Οι προτάσεις μας περιλαμβάνουν, πρώτα από όλα, το ΦΠΑ και την ενιαία, κάθετη και οριζόντια, μείωσή του, τις μεταφορές, τη στέγαση, την ύδρευση, την ενέργεια. Με το στεγαστικό αντιμετωπίζουμε τεράστιο πρόβλημα προκειμένου να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε τους καθηγητές μας, τους εκπαιδευτικούς μας, τους ενστόλους μας… Συζητήσαμε, βεβαίως, για το δημογραφικό, που είναι πολύ μεγάλο θέμα, αλλά και για την ακρίβεια», υπογραμμίζει.

Καταλήγοντας, η πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ζακύνθου υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων, τη σημασία της άμεσης επαφής με τα ευρωπαϊκά κέντρα αποφάσεων και της διεκδίκησης κονδυλίων για την περιοχή. «Πλέον, έχουμε άμεση επαφή με το κέντρο της Ευρώπης, όπου πραγματικά συζητούνται τα προβλεπόμενα και ευρωπαϊκά κονδύλια. Το Επιμελητήριο Ζακύνθου έχει την υποχρέωση να βρίσκεται στο κέντρο των αναζητήσεων και των αποφάσεων. Ήταν τιμητικό που μας κάλεσε ο Περιφερειάρχης, για να μπορέσουμε και εμείς με τη σειρά μας να καταθέσουμε τις προτάσεις μας. Βεβαίως, είχαμε και μια σειρά συναντήσεων με Ευρωβουλευτές, με τους οποίους συζητήσαμε τα προβλήματα. Πρέπει να διεκδικούμε πάντα για την Περιφέρειά μας και την επιχειρηματικότητα. Η επιχειρηματικότητα, όπως προκύπτει λόγω της ακρίβειας και της πληθωριστικής πίεσης, θα υποστεί πολλά και σοβαρά προβλήματα», υπογραμμίζει η κα Μαλαφούρη.

Σοφία Βαρδακαστάνη