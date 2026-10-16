Νέα υπερσύγχρονα ασθενοφόρα παρέδωσε στα Ιόνια Νησιά η Περιφέρεια – Παραδόθηκε το πρώτο όχημα στη Ζάκυνθο (φώτο)

Πέντε σύγχρονα ασθενοφόρα οχήματα παρέδωσε στα Ιόνια Νησιά η Περιφερειακή Αρχή Ι.Ν. παρουσία του Περιφερειάρχη Γ. Τρεπεκλή και του προέδρου του ΕΚΑΒ Γιώργου Χαραλάμπους. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει στην ανακοίνωση της η Περιφέρεια, ένα ασθενοφόρο όχημα παραδόθηκε στη Ζάκυνθο που αναμένεται να υποδεχθεί άλλα δυο, ενώ με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ ενισχύονται επίσης Κέρκυρα, Λευκάδα και Κεφαλονιά.

Η ανακοίνωση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Στην παράδοση των πρώτων πέντε νέων, υπερσύγχρονων ασθενοφόρων οχημάτων για την ουσιαστική αναβάθμιση της προνοσοκομειακής φροντίδας στα Ιόνια Νησιά προχώρησε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026 στην Κέρκυρα η Περιφερειακή Αρχή, παρουσία του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Γιάννη Τρεπεκλή και του Προέδρου του ΕΚΑΒ, Γιώργου Χαραλάμπους.

Η συγκεκριμένη παράδοση αποτελεί την πρώτη φάση υλοποίησης της μείζονος Πράξης «Προμήθεια 18 Ασθενοφόρων Οχημάτων τύπου A, B και C για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων», η οποία χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027».

Ο προϋπολογισμός της πρώτης σύμβασης για τα 5 ασθενοφόρα ανέρχεται σε 409.200 ευρώ, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός που διαθέτει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για το σύνολο των 18 οχημάτων ξεπερνά τα 2,2 εκατομμύρια ευρώ (προσεγγίζοντας τα 2,3 εκατ. ευρώ με την αναβάθμιση του εξοπλισμού).

Η συνολική κατανομή των 18 ασθενοφόρων καλύπτει ολόκληρο το νησιωτικό σύμπλεγμα των Ιονίων Νήσων:

•6 στην Κέρκυρα (παραδόθηκαν τα πρώτα 2)

•5 στη Λευκάδα (παραδόθηκε το 1ο)

•4 στην Κεφαλονιά (παραδόθηκε το 1ο)

•3 στη Ζάκυνθο (παραδόθηκε το 1ο)

Κατά την τελετή παράδοσης, ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Γιάννης Τρεπεκλής, υπογράμμισε ότι η ανανέωση του στόλου αποτέλεσε άμεση πολιτική του προτεραιότητα από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του:

«Αμέσως μόλις ανέλαβα τα καθήκοντά μου, σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή, προχωρήσαμε στη χρηματοδότηση του έργου. Ήταν ένα πάγιο αίτημα δικό σας, της τοπικής κοινωνίας, αλλά και των πραγματικών αναγκών που όλοι βιώναμε. Μια εκκρεμότητα πολλών ετών καταφέρνουμε να την ολοκληρώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, παραδίδοντας σύγχρονα ασθενοφόρα.

Ο σχεδιασμός μας ήταν ξεκάθαρος: θέλουμε ολοκαίνουργιο εξοπλισμό, ώστε ό,τι είναι παλιό να μείνει οριστικά στην άκρη. Στο παρελθόν ζήσαμε άσχημες καταστάσεις, με ασθενοφόρα να παθαίνουν μηχανικές βλάβες εν ώρα διακομιδής με δυσμενείς συνέπειες για τα κατεπείγοντα περιστατικά. Αυτό τελειώνει.

Μάλιστα, κάναμε αμέσως δεκτό το αίτημα της διοίκησης του ΕΚΑΒ και αυξήσαμε τη χρηματοδότηση στα περίπου 2,3 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου τα ασθενοφόρα να διαθέτουν αναβαθμισμένο και πλήρη ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Σύντομα θα παραληφθεί και ο υπόλοιπος στόλος για όλα τα μεγάλα νησιά μας».

Ο κ. Τρεπεκλής στάθηκε ιδιαίτερα στην προσφορά των διασωστών και των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, εξαίροντας την αυταπάρνησή τους:

«Οφείλουμε ένα μεγάλο “μπράβο” στους εργαζομένους του ΕΚΑΒ στα Ιόνια Νησιά, οι οποίοι δίνουν καθημερινά τον καλύτερό τους εαυτό υπό αντίξοες συνθήκες και έντονη κυκλοφορία κατά τους θερινούς μήνες. Είχαμε ηθική και κοινωνική υποχρέωση να απαντήσουμε στο αίτημά τους, θωρακίζοντας την ασφάλεια των συμπολιτών μας και των επισκεπτών. Η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων αποκτά πραγματικό νόημα μόνο όταν μεταφράζεται σε απτά αποτελέσματα για την κοινωνία και την προστασία της ανθρώπινης ζωής».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ, Γιώργος Χαραλάμπους, εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίηση και τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Περιφερειάρχη:

«Το ΕΚΑΒ σάς είναι ευγνώμον για όλη αυτή τη διαδικασία την οποία φέρατε εις πέρας. Αποτελεί μια τεράστια επένδυση τόσο για την τοπική κοινωνία όσο και για το ΕΚΑΒ.

Για τους διασώστες μας, τα νέα αυτά πλήρως εξοπλισμένα οχήματα σημαίνουν ασφάλεια και αξιοπιστία. Λαμβάνοντας υπόψη την έντονη τουριστική κίνηση, αλλά και το δύσκολο γεωγραφικό ανάγλυφο των νησιών, τα νέα ασθενοφόρα δίνουν τη δυνατότητα άμεσης, έγκυρης και ποιοτικής προνοσοκομειακής φροντίδας.

Ευχαριστούμε θερμά την Περιφέρεια που αποδέχθηκε άμεσα το αίτημά μας για την ποιοτική αναβάθμιση του εξοπλισμού. Η αγαστή συνεργασία μας αφήνει ένα ισχυρό θετικό αποτύπωμα στα Ιόνια Νησιά».

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Κλείνοντας, ο κ. Χαραλάμπους ανακοίνωσε ότι, σε συνέχεια της αναβάθμισης του υλικοτεχνικού στόλου από την Περιφέρεια, τις επόμενες ημέρες αναμένεται και νέα ενίσχυση σε έμψυχο δυναμικό / προσωπικό για το ΕΚΑΒ στην περιοχή, εξέλιξη την οποία ο Περιφερειάρχης, Γιάννης Τρεπεκλής, χαιρέτισε ως καθοριστικό βήμα για την ολοκληρωμένη λειτουργία των μονάδων.

Στην παραλαβή των ασθενοφόρων οχημάτων παρευρέθηκαν Αντιπεριφερειάρχες, εκπρόσωποι του Α’ Βαθμού Αυτοδιοίκησης, καθώς και εκπρόσωποι του ΕΚΑΒ και της ιατρικής κοινότητας.