Νέα υπερσύγχρονα ασθενοφόρα παρέδωσε στα Ιόνια Νησιά η Περιφέρεια – Παραδόθηκε το πρώτο όχημα στη Ζάκυνθο (φώτο)

16/10/2026, 18:17