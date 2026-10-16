Κ. Πιερρακάκης | “Η εποχή της γεωπολιτικής αθωότητας φτάνει στο τέλος της”

Η εποχή του φθηνού και άφθονου κεφαλαίου έχει παρέλθει, αλλά η Ευρώπη διαθέτει ισχυρό δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτό επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN και τον δημοσιογράφο Richard Quest, στο περιθώριο της ετήσιας συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Μπανγκόκ. Και τόνισε ότι η αξιοπιστία της δημοσιονομικής πολιτικής μιας χώρας αποτυπώνεται στις αποδόσεις των ομολόγων της δημοσιεύει το ΑΠΕ.

Ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε, επίσης, ότι έχει μεταβληθεί το διεθνές περιβάλλον. Η εποχή της γεωπολιτικής αθωότητας φτάνει στο τέλος της. Αντιμετωπίζουμε γεωπολιτικό κατακερματισμό. Υπάρχει ανάγκη, είπε, διαφοροποίησης των ενεργειακών πηγών. Ο κόσμος αλλάζει με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, ανεξαρτήτως πολιτικού χρώματος, έχουν πλήρη επίγνωση αυτής της μεταβαλλόμενης πραγματικότητας.

Σε ερώτηση πώς βλέπει να εξελίσσεται η ενεργειακή κρίση, με δεδομένο ότι οι τιμές δεν πρόκειται να υποχωρήσουν σύντομα και ότι θα ακολουθήσει μια δύσκολη περίοδος, που θα διαρκέσει αρκετό καιρό, ο κ. Πιερρακάκης απάντησε ότι «ακριβώς γι’ αυτό πρέπει να στηρίξουμε τους πολίτες. Μιλώντας τώρα με την ιδιότητά μου ως υπουργού Οικονομικών της Ελλάδας, έχουμε παρουσιάσει φέτος ένα πακέτο μέτρων ύψους 1,4 δισ. ευρώ για τη στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων. Και έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε ακριβώς επειδή έχουμε βάλει σε τάξη τα δημόσια οικονομικά μας».