Ζάκυνθος | Διαμαρτυρία στο δικαστήριο για 18 αγρότες που διώκονται για τις κινητοποιήσεις του 2022 (βίντεο)

Σε δυναμική διαμαρτυρία προχώρησαν έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Ζακύνθου ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος, το Εργατικό Κέντρο και πολλά επίσης σωματεία και φορείς, με αφορμή τη δίωξη σε 18 αγρότες για τις κινητοποιήσεις του 2022 και τα «μπλόκα» στη Λούμπα.



Οι συγκεντρωμένοι φορείς και τα σωματεία, όπως και οι αγρότες που κατηγορούνται, εξέφρασαν την έντονη διαμαρτυρία τους για τη δίωξη, επισημαίνοντας ότι είναι απολύτως άδικο να βρίσκονται κατηγορούμενοι στα δικαστήρια αγρότες, τη στιγμή που οι εν λόγω κινητοποιήσεις έγιναν για τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

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Διονύσης Μπινιώρης