Έφυγε από τη ζωή ο πρώην πρόεδρος του Παναθηναϊκού Γιώργος Βαρδινογιάννης σε ηλικία 90 ετών

Μια από τις μεγάλες μορφές παραγόντων του Ελληνικού ποδοσφαίρου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών. Ο λόγος για τον “Καπετάνιο” Γιώργο Βαρδινογιάννη που διετέλεσε για μια 20ετία πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Όπως αναφέρει η βικιπαίδεια:” Στις 17 Ιουλίου 1979 η οικογένεια Βαρδινογιάννη αγόρασε το πλειοψηφικό πακέτο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και ο Γιώργος Βαρδινογιάννης τοποθετήθηκε πρόεδρος. Για τον σύλλογο ενδιαφέρον απόκτησης είχε επιδείξει και ο Παύλος Γιαννακόπουλος, ο οποίος είχε συμφωνήσει με τον τότε πρόεδρο του συλλόγου, Απόστολο Νικολαΐδη.[5] Τελευταία στιγμή εμφανίστηκε ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, ο οποίος έπεισε τον Νικολαΐδη να του πουλήσει τον Παναθηναϊκό και πρόλαβε να καταθέσει την εγγυητική επιστολή πριν τον Γιαννακόπουλο. Υπήρξε πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για σχεδόν 21 χρόνια, από τον Ιούλιο του 1979 μέχρι τον Μάιο του 2000. Σ’ αυτό το διάστημα, η ομάδα κατέκτησε 6 Πρωταθλήματα, 9 Κύπελλα και 3 Σούπερ Καπ, ενώ δύο φορές έφτασε πολύ κοντά στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, του Κυπέλλου Πρωταθλητριών – Τσάμπιονς Λιγκ: τη σεζόν 1984 – 1985 (αποκλείστηκε στα ημιτελικά από τη Λίβερπουλ), και τη σεζόν 1995 – 1996 (αποκλείστηκε στα ημιτελικά από τον Άγιαξ). Παράλληλα έφερε στον Παναθηναϊκό μερικούς από τους πιο αγαπητούς παίκτες και προπονητές στην ιστορία του (Δημήτρης Σαραβάκος, Χουάν Ραμόν Ρότσα, Βέλιμιρ Ζάετς, Στράτος Αποστολάκης, Γιάτσεκ Γκμοχ, Ίβιτσα Όσιμ, Χουάν Χοσέ Μπορέλι, Κριστόφ Βαζέχα κτλ). Η σχέση του με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού πέρασε από διάφορες φάσεις, από τη λατρεία και την αποθέωση μέχρι την έντονη κριτική”.

Υπήρξε ένας από τις κορυφαίες φυσιογνωμίες του ελληνικού ποδοσφαίρου ενώ η αντιπαλότητα του με τον ισχυρό άνδρα του Ολυμπιακού Σωκράτη Κόκκαλη έχει μείνει στην ιστορία. Την προεδρία του Παναθηναϊκού έπειτα από την αποχώρηση του, την πήρε ο ανιψιός του Γιάννης Βαρδινογιάννης “Τζίγγερ”.

Διονύσης Μπινιώρης