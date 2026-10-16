Ψηφιακό Αποθετήριο: Προ των πυλών η υποχρεωτική καταχώριση των διαγνωστικών εξετάσεων – Τι πρέπει να κάνουν εργαστήρια, κέντρα και γιατροί

Προ των πυλών βρίσκεται η υποχρεωτική καταχώριση των αποτελεσμάτων συγκεκριμένων διαγνωστικών εξετάσεων στο Ψηφιακό Αποθετήριο. Όπως έχει ανακοινωθεί από τον ΕΟΠΥΥ από την 1η Νοεμβρίου 2026 η ηλεκτρονική καταχώρισή τους θα αποτελεί προϋπόθεση για την αποζημίωση των συμβεβλημένων παρόχων υγείας από τον Οργανισμό.

Η υποχρεωτική εφαρμογή είχε αρχικά προγραμματιστεί για την 1η Σεπτεμβρίου 2026. Ωστόσο, έπειτα από αντιδράσεις των εργαστηριακών γιατρών και το σχετικό αίτημα για περισσότερο χρόνο προσαρμογής στις τεχνικές απαιτήσεις, δόθηκε δίμηνη παράταση.

Το νέο σύστημα αποσκοπεί στην ψηφιακή συγκέντρωση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων σε ένα ενιαίο περιβάλλον, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση των ασθενών στο ιατρικό ιστορικό τους.

Ψηφιακό Αποθετήριο: Τι πρέπει να κάνουν εργαστήρια, κέντρα

Σύμφωνα με τον Οργανισμό η υποχρέωση αφορά το σύνολο των δημόσιων και ιδιωτικών δομών που παρέχουν σχετικές υπηρεσίες υγείας. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται τα νοσοκομεία, οι Υγειονομικές Περιφέρειες (Υ.ΠΕ.), τα διαγνωστικά κέντρα και οι ιδιωτικές κλινικές που είναι συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ.

Βάσει των οδηγιών που τους έχουν αποσταλεί, οι πάροχοι υγείας που υπάγονται στο μέτρο θα πρέπει να έχουν προσαρμόσει τα πληροφοριακά τους συστήματα και τις διαδικασίες τους, ώστε να μπορούν να καταχωρίζουν ηλεκτρονικά τα αποτελέσματα των εξετάσεων στο Ψηφιακό Αποθετήριο από την 1η Νοεμβρίου.

Η πρώτη φάση εφαρμογής αφορά τις εξετάσεις που εντάσσονται στις κατηγορίες «Βιολογικά Υλικά 1» και «Βιολογικά Υλικά 2» του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Ειδικότερα σε αυτή την πρώτη φάση περιλαμβάνονται οι ακόλουθες κατηγορίες εξετάσεων:

• Αιματολογικές και εξετάσεις αιμοδοσίας

• Ανοσολογικές

• Βιοχημικές

• Μικροβιολογικές

• Ορμονολογικές

Κρίσιμο στοιχείο της νέας διαδικασίας είναι ότι ο έλεγχος της καταχώρισης θα γίνεται σε επίπεδο μεμονωμένης εξέτασης του παραπεμπτικού. Αυτό σημαίνει ότι δεν αρκεί να έχει καταχωριστεί συνολικά ένα παραπεμπτικό, αλλά θα πρέπει να υπάρχει το αντίστοιχο αποτέλεσμα για κάθε εξέταση που περιλαμβάνεται σε αυτό, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές, προκειμένου να είναι δυνατή η αποζημίωσή της από τον ΕΟΠΥΥ.

Για διευκρινήσεις και επίλυση τεχνικών προβλημάτων οι πάροχοι μπορούν να απευθύνονται στην ΗΔΥΚΑ, η οποία είναι αρμόδια για το Εθνικό Αποθετήριο Αποτελεσμάτων Εξετάσεων.

Τι αλλάζει για τους γιατρούς και τους ασθενείς

Η ψηφιακή συγκέντρωση των αποτελεσμάτων αναμένεται να διευκολύνει και το έργο των γιατρών, καθώς θα μπορούν να έχουν πληρέστερη εικόνα των διαγνωστικών εξετάσεων των ασθενών τους.

Επίσης μέσω του Ψηφιακού Αποθετηρίου οι ασθενείς θα έχουν ν συγκεντρωμένα τα αποτελέσματα των διαγνωστικών εξετάσεών τους και θα μπορούν να τα αναζητούν ηλεκτρονικά από το myHealth app.

Τέλος, προβλέπεται οι πολίτες να μπορούν, εφόσον το επιθυμούν και σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας των προσωπικών δεδομένων, να επιτρέπουν στους γιατρούς τους να βλέπουν τα σχετικά στοιχεία του ατομικού φακέλου υγείας τους.

Πηγή: www.healthreport.gr