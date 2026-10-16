Οι εξελίξεις με το Κλειστό Γυμναστήριο και τα επόμενα βήματα

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ζακύνθου, ενέκρινε τους όρους του διαγωνισμού και τα τεύχη δημοπράτησης για την κατασκευή του νέου κλειστού γυμναστηρίου.

Το έργο ύψους 4,2 εκ. ευρώ είχε ανακοινωθεί από τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση τον περασμένο Φεβρουάριο κατά την επίσκεψή του στη Ζάκυνθο.

Μάλιστα τότε του είχε γίνει και αναφορά για την κερκίδα στον χώρο του σταδίου που έχει χαρακτηριστεί ακατάλληλη από τον σεισμό του 2018. Όμως για το συγκεκριμένο έργο ακόμα δεν υπάρχει ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή πότε θα αρχίσει η αποκατάσταση της που είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Διονύσης Μπινιώρης