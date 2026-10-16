Αδήλωτα εισοδήματα από Airbnb: 105 εκατ. ευρώ αποκάλυψαν οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ

Σημαντικά αποτελέσματα στην πάταξη της φοροδιαφυγής στον τομέα των βραχυχρόνιων μισθώσεων αποδίδουν οι συστηματικές διασταυρώσεις στοιχείων της ΑΑΔΕ με τις διεθνείς πλατφόρμες τύπου Airbnb, Booking και Expedia.

Όπως αποδείχθηκε από τους ελέγχους για το φορολογικό έτος 2023, η αξιοποίηση των ψηφιακών δεδομένων οδήγησε στον εντοπισμό 34.000 φορολογουμένων με αδήλωτα εισοδήματα, οι οποίοι στη συνέχεια υπέβαλαν 37.000 δηλώσεις οικειοθελούς συμμόρφωσης. Η διαδικασία αυτή είχε ως αποτέλεσμα να εμφανιστούν στη φορολογητέα ύλη επιπλέον εισοδήματα ύψους 105 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία είχαν αποκρυβεί από τις αρχικές φορολογικές δηλώσεις των ιδιοκτητών και διαχειριστών.

Παρουσιάζοντας τα επίσημα στοιχεία στο συνέδριο Prodexpo 2026, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, εξήγησε τον μηχανισμό των ελέγχων, ο οποίος βασίζεται στη σύγκριση των διαδικτυακών αγγελιών με το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής και τα δηλωθέντα εισοδήματα. Παρά τη μείωση της μη συμμόρφωσης στην αναγραφή του Αριθμού Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) από το 11% στο 5%, η Αρχή υπογραμμίζει ότι η ορθή ταυτοποίηση της αγγελίας δεν συνεπάγεται αυτομάτως και την πλήρη δήλωση των εισπράξεων. Οι διασταυρώσεις παραμένουν αυστηρές, με τα δηλωθέντα έσοδα από βραχυχρόνιες μισθώσεις να φτάνουν τα 973 εκατομμύρια ευρώ το 2025, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του τομέα αλλά και την αποτελεσματικότητα των ψηφιακών διασταυρώσεων.

Παράλληλα, αυστηρό μήνυμα προς τους επενδυτές του προγράμματος Golden Visa απηύθυνε από το ίδιο βήμα ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης. Ο υπουργός κατέστησε σαφές ότι θα ανακαλούνται άμεσα οι άδειες διαμονής σε περίπτωση που διαπιστώνεται παραβίαση της απαγόρευσης διάθεσης των συγκεκριμένων ακινήτων για βραχυχρόνια μίσθωση. Η προειδοποίηση κάλυψε πλήρως και τις προσπάθειες καταστρατήγησης του νόμου μέσω ενδιάμεσων μισθώσεων ή υπεκμισθώσεων, ξεκαθαρίζοντας ότι η παρεμβολή τρίτων προσώπων δεν προστατεύει τον επενδυτή από την ανάκληση της άδειάς του.

Η στρατηγική αυτή στοχεύει στην προστασία του οικιστικού αποθέματος και στη διοχέτευση των ακινήτων στη μακροχρόνια μίσθωση, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η οξεία στεγαστική κρίση. Ο συνδυασμός των εξονυχιστικών φορολογικών ελέγχων της ΑΑΔΕ και των θεσμικών περιορισμών στις επενδυτικές αδειοδοτήσεις διαμορφώνει ένα νέο, αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας για τη βραχυχρόνια μίσθωση στην Ελλάδα, όπου η ψηφιακή διαφάνεια και η συμμόρφωση καθίστανται πλέον υποχρεωτικές.

ΠΗΓΗ:alfavita.gr