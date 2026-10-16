ΕΣΥ: Σε εφαρμογή από την 1η Νοεμβρίου το νέο ψηφιακό σύστημα αιμοδοσίας

Από την 1η Νοεμβρίου, σύμφωνα με πολύ καλά πληροφορημένες πηγές του iefimerida, αναμένεται να τεθεί σε πλήρη παραγωγική λειτουργία το νέο Ενιαίο Ψηφιακό Οικοσύστημα της Αιμοδοσίας, το οποίο ετέθη πανηγυρικά χθες σε πιλοτική εφαρμογή.

Πρόκειται για ένα ψηφιοποιημένο, ολοκληρωμένο σύστημα, το οποίο θα βάλει τέρμα σε ένα διαχρονικό «μωσαϊκό» διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων, χειρόγραφων διαδικασιών και περιορισμένης διασύνδεσης μεταξύ των νοσοκομείων του ΕΣΥ, αλλά και μεταξύ των εν λόγω ιδρυμάτων και του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ).

Για παράδειγμα, με ένα τέτοιο ψηφιοποιημένο ολοκληρωμένο σύστημα σε πλήρη λειτουργία, δεν θα είχαν προκύψει ποτέ τα πολύ σοβαρά προβλήματα του περασμένου Αυγούστου για τους πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς στο Νοσοκομείο Παίδων του ΕΣΥ της Αθήνας «Αγία Σοφία».

Έτσι, σύμφωνα με έγκυρες πηγές του υπουργείου Υγείας, το νέο σύστημα, με την κωδική ονομασία «Επόπτης» και υπό την τεχνική αρμοδιότητα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΥΚΑ), βρίσκεται ήδη σε ευρεία πιλοτική λειτουργία στα 96 νοσοκομεία του ΕΣΥ της χώρας τα οποία διαθέτουν υπηρεσία αιμοδοσίας και φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο παρακολουθείται και λαμβάνει χώρα η διαχείριση του αίματος: από τη συλλογή και την επεξεργασία έως τη διάθεση, τη μετάγγιση, την καταγραφή ανεπιθύμητων συμβάντων και, όπου χρειάζεται, την ανάκλησή του.

Καταλύτης η τραγωδία στο «Τζάνειο»﻿

Η επιτάχυνση του έργου έλαβε χώρα μετά το τραγικό περιστατικό στο νοσοκομείο του ΕΣΥ του Πειραιά «Τζάνειο», το καλοκαίρι του 2025, όταν η λανθασμένη μετάγγιση αίματος σε ασθενή οδήγησε στον θάνατο της τελευταίας. Το τραγικό περιστατικό ανέδειξε, με τον πλέον δραματικό τρόπο, ότι στην αιμοδοσία το ανθρώπινο λάθος δεν είναι μια απλή διοικητική αστοχία, αλλά μπορεί να έχει μη αναστρέψιμες συνέπειες.

Ύστερα από αυτό το τραγικό συμβάν, ο ίδιος ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, έδωσε κατεπείγουσα εντολή για απόλυτη προτεραιότητα στην ολοκλήρωση ενός συστήματος το οποίο θα δημιουργεί ψηφιακές δικλίδες ασφαλείας σε κάθε κρίσιμο στάδιο της διαδικασίας. Το ζητούμενο ήταν και είναι να περιοριστεί δραστικά η πιθανότητα ανθρώπινου λάθους και, κυρίως, να υπάρχει ενιαία και άμεση (real time) εικόνα για την πορεία του αίματος.

Ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον﻿

Στο πλαίσιο αυτό, η ΗΔΥΚΑ προχώρησε στην ενεργοποίηση τριών εκτελεστικών συμβάσεων για την αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων της αιμοδοσίας σε 74 νοσοκομεία του ΕΣΥ, αλλά και για την εγκατάσταση πληροφοριακών συστημάτων σε ακόμη 22 νοσοκομεία του ΕΣΥ, τα οποία μέχρι πρότινος λειτουργούσαν με χειρόγραφες διαδικασίες.

Η αλλαγή είναι κρίσιμη: Από διαφορετικά συστήματα και διαδικασίες, το ΕΣΥ περνά σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον, με κοινή αρχιτεκτονική, διαλειτουργικότητα, καθώς και δυνατότητα για κεντρική παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο (real time).

Έτσι, το νέο σύστημα, για το οποίο ο ίδιος ο Άδωνις Γεωργιάδης δέχθηκε σφοδρή προσωπική επίθεση διαρκείας, ακόμη και με πρωτοσέλιδα δημοσιεύματα τα οποία έκαναν λόγο για… «ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση της εθελοντικής αιμοδοσίας και της συλλογής του πλάσματος», επιχειρεί να καλύψει ακριβώς αυτό το κενό. Ο «Επόπτης» σχεδιάστηκε προκειμένου να ψηφιοποιεί ολόκληρο τον κύκλο ζωής του αίματος και να δημιουργεί μια ενιαία και ισχυρή «αλυσίδα» ασφαλείας.

Μεταξύ άλλων, προβλέπει:

-την αυτοματοποίηση των καθημερινών λειτουργιών,

-ψηφιακές δικλίδες ασφαλείας για τον περιορισμό του ανθρώπινου λάθους,

-ζωντανή εικόνα των αποθεμάτων αίματος σε εθνικό επίπεδο,

-παρακολούθηση της διαδρομής του αίματος από τη συλλογή έως τη μετάγγιση,

-άμεση καταγραφή των ανεπιθύμητων συμβάντων,

-δυνατότητα παρέμβασης ή ανάκλησης όπου αυτή απαιτείται.

Το επόμενο βήμα﻿

Το σύστημα, όπως αναφέραμε, έχει ήδη εγκατασταθεί και βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία στα 96 νοσοκομεία του ΕΣΥ όλης της χώρας, ενώ επόμενο βήμα είναι η παραγωγική λειτουργία του και στο ΕΚΕΑ. Εφόσον το εγχείρημα ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η χώρα μας θα αποκτήσει, για πρώτη φορά στα χρονικά, ενιαία ψηφιακή και άμεση (real time) εικόνα για τη διαχείριση της αιμοδοσίας.

Έτσι, από τα χειρόγραφα αρχεία, τα ασύνδετα πληροφοριακά συστήματα και την αποσπασματική εικόνα της αιμοδοσίας και της διαχείρισης του αίματος, η Ελλάδα επιχειρεί να περάσει σε μια πραγματικά νέα εποχή, όπου θα παρακολουθείται πλέον ενιαία, άμεσα και με μεγαλύτερη ασφάλεια ολόκληρη η διαδρομή του αίματος.

ΠΗΓΗ:iefimerida.gr