Νέο Μητρώο Ανακληθεισών Πράξεων στο gov.gr – Πώς αλλάζουν οι έλεγχοι του Δημοσίου

Σε λειτουργία τίθεται το Μητρώο Ανακληθεισών Διοικητικών Πράξεων, μέσω του οποίου οι δημόσιες υπηρεσίες θα μπορούν να ελέγχουν εάν πολίτες ή επιχειρήσεις έχουν υποβάλει στο παρελθόν ανακριβείς υπεύθυνες δηλώσεις αντί δικαιολογητικών.

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, εφόσον διαπιστωθεί προηγούμενη ανάκληση διοικητικής πράξης για τον συγκεκριμένο λόγο, νέο αίτημα του ίδιου προσώπου που βασίζεται σε υπεύθυνη δήλωση δεν θα ικανοποιείται.

Η νέα υπηρεσία, που είναι διαθέσιμη μέσω του gov.gr, εντάσσεται στις παρεμβάσεις για την απλούστευση των διαδικασιών του Δημοσίου και την αντικατάσταση δικαιολογητικών με υπεύθυνες δηλώσεις.

Στόχος είναι η διευκόλυνση πολιτών και επιχειρήσεων, με παράλληλη ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου για την αποτροπή υποβολής ανακριβών στοιχείων.

Τη λειτουργία του Μητρώου ανακοίνωσαν τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Πότε μια υπεύθυνη δήλωση οδηγεί σε ανάκληση διοικητικής πράξης

Το νέο Μητρώο συνδέεται με τη δυνατότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων να υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις αντί συγκεκριμένων δικαιολογητικών κατά τη διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών.

Εφόσον διαπιστωθεί ότι υπεύθυνη δήλωση που χρησιμοποιήθηκε αντί δικαιολογητικών περιλαμβάνει ανακριβή στοιχεία, ο αρμόδιος δημόσιος φορέας προχωρά στην ανάκληση της διοικητικής πράξης που εκδόθηκε βάσει αυτής.

Στη συνέχεια, εξουσιοδοτημένος υπάλληλος καταχωρίζει στο Μητρώο:

-Τα στοιχεία της διοικητικής πράξης που ανακλήθηκε.

-Τα στοιχεία της πράξης με την οποία πραγματοποιήθηκε η ανάκληση.

-Τα στοιχεία της πράξης επιβολής διοικητικού προστίμου ή καταλογισμού δαπάνης.

Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ενιαία βάση δεδομένων για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις ανακλήσεων, στην οποία έχουν πρόσβαση οι αρμόδιοι δημόσιοι φορείς.

Υποχρεωτικός έλεγχος πριν από την έκδοση νέας διοικητικής πράξης

Ιδιαίτερη σημασία έχει η υποχρέωση των υπηρεσιών να ελέγχουν το Μητρώο κατά την εξέταση νέων αιτημάτων.

Όταν πολίτης ή επιχείρηση υποβάλλει νέα αίτηση, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση αντί δικαιολογητικών, ο αρμόδιος φορέας οφείλει να αναζητήσει εάν υπάρχει σχετική καταχώριση.

Εάν διαπιστωθεί ότι προηγούμενη διοικητική πράξη του ίδιου προσώπου έχει ανακληθεί λόγω ανακριβούς υπεύθυνης δήλωσης, το νέο αίτημα δεν ικανοποιείται.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη αφορά τις διαδικασίες στις οποίες γίνεται χρήση υπεύθυνης δήλωσης σε αντικατάσταση δικαιολογητικών και δεν συνιστά γενική απαγόρευση υποβολής κάθε είδους αίτησης στο Δημόσιο.

Πώς βλέπουν οι πολίτες τις εγγραφές που τους αφορούν

Οι πολίτες μπορούν να αποκτούν πρόσβαση στο Μητρώο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου, gov.gr.

Η υπηρεσία βρίσκεται στην κατηγορία «Πολίτης και καθημερινότητα» και στην υποκατηγορία «Πολίτες και Δημόσιο».Για την είσοδο απαιτείται ταυτοποίηση με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Κάθε πολίτης μπορεί να βλέπει αποκλειστικά τις καταχωρίσεις που τον αφορούν, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να προσθέτει, να τροποποιεί ή να διαγράφει στοιχεία.

Αντίστοιχη πρόσβαση παρέχεται και στα νομικά πρόσωπα, με χρήση των δικών τους κωδικών σύνδεσης.

Αυτόματη ενημέρωση με email

Το νέο σύστημα προβλέπει και αυτοματοποιημένη ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Με την οριστικοποίηση μιας καταχώρισης, αποστέλλεται σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αφορά.

Για τους πολίτες, η ενημέρωση γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που έχει δηλωθεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), εφόσον έχει δοθεί η απαιτούμενη συναίνεση.

Για τις επιχειρήσεις και τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα, χρησιμοποιείται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει καταχωριστεί στην ΑΑΔΕ ή στο ΓΕΜΗ.Ειδοποίηση αποστέλλεται επίσης όταν μια εγγραφή επικαιροποιείται, διορθώνεται ή διαγράφεται.

Το νομοθετικό πλαίσιο και η λειτουργία του Μητρώου

Το Μητρώο Ανακληθεισών Διοικητικών Πράξεων αποτελεί μέρος των παρεμβάσεων του νόμου 5293/2026, με τίτλο «Παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη», που προωθήθηκε με πρωτοβουλία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη.

Η λειτουργία του θεσμοθετήθηκε με Κοινή Υπουργική Απόφαση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρη Παπαστεργίου, του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνου Πετραλιά, και της υφυπουργού Εσωτερικών, Βιβής Χαραλαμπογιάννη.

Τον σχεδιασμό και την τεχνική λειτουργία ανέλαβε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υπό τον γενικό γραμματέα Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο.

Για τη λειτουργία του αξιοποιούνται δεδομένα από μητρώα και πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας.

Με το νέο σύστημα, οι δημόσιες υπηρεσίες αποκτούν τη δυνατότητα ενιαίου ελέγχου προηγούμενων ανακλήσεων, ενώ οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μπορούν να ενημερώνονται ηλεκτρονικά για τις καταχωρίσεις που τους αφορούν.