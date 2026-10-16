Η κοινωνία ζητά πειστικές απαντήσεις | Γράφει ο Διονύσης Ιθακήσιος

Διονύσης Ιθακήσιος Συντάκτης άρθρου

Η ενεργειακή και οικονομική κρίση, με κύρια συνέπεια την ακρίβεια στο ράφι και στη στέγαση, είναι μια πραγματική πίεση για τα νοικοκυριά, τις μικρές επιχειρήσεις και απειλεί την κοινωνική συνοχή.

Αναπόφευκτα μετατρέπεται σε πολιτική δυσαρέσκεια και απαίτηση για αποτελεσματικές λύσεις κυρίως από την Κυβέρνηση. Δοκιμάζει όμως εξίσου και την αντιπολίτευση, κυρίως τα κόμματα που διεκδικούν να αποτελέσουν τον εναλλακτικό πόλο εξουσίας.

Τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων είναι αποκαλυπτικά. Το 60% των πολιτών αναδεικνύει την ακρίβεια και τον πληθωρισμό ως το σοβαρότερο πρόβλημα της χώρας, ενώ το 21% αναφέρει την ενεργειακή κρίση και το κόστος των καυσίμων. Παράλληλα, το 83% εκτιμά ότι η ενεργειακή και οικονομική κρίση θα επιβαρύνει πολύ ή αρκετά τα οικονομικά του το επόμενο διάστημα.

Η κοινωνική πίεση είναι, επομένως, δεδομένη. Και η κυβερνητική φθορά επίσης. Το 66 % αξιολογεί αρνητικά τη μέχρι τώρα θητεία της κυβέρνησης στη δεύτερη τετραετία, ενώ στην έρευνα παρουσιάζεται και μια οριακή φθορά της τάξης του 0,7% στην εκτίμηση ψήφου σε σχέση με προηγούμενη μέτρηση. Πρόκειται για ένα καμπανάκι και ένα σαφές μήνυμα: Ζητάνε οι πολίτες από την κυβέρνηση να κινηθεί αποτελεσματικά και γρήγορα. Στη διαχείριση αυτής της κατάστασης κρίνονται όλα. Θα περίμενε κανείς, ότι ένα τέτοιο περιβάλλον θα δημιουργούσε τις προϋποθέσεις για την ισχυρή ανάδειξη μιας εναλλακτικής πολιτικής πρότασης. Όμως, εδώ ακριβώς βρίσκεται το πρόβλημα για την αντιπολίτευση. Εναλλακτική λύση που να πείθει, δεν υπάρχει αυτή την στιγμή.

Η εκτίμηση ψήφου δίνει στην ΕΛ.ΑΣ. 15,9% και στο ΠΑΣΟΚ 12,3%, ουσιαστικά όσο και ένα μήνα πριν. Μάλιστα το άθροισμα τους στην εκτίμηση ψήφου μας δίνει 28,2%, περίπου 2% κάτω από την επίδοση της ΝΔ. Αυτή είναι η εικόνα της στιγμής, αλλά δεν είναι καθόλου ενθαρρυντική. Η μεταξύ τους απόσταση αποτυπώνει έναν ανταγωνισμό που δεν αφορά μόνο τα εκλογικά ποσοστά, αλλά και το ποιος θα κατορθώσει να εκφράσει τη δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση. Το ερώτημα, ωστόσο, είναι αν αυτή η αναμέτρηση παράγει πολιτικό αποτέλεσμα ή απλώς εντείνει την εσωτερική αντιπαράθεση στον χώρο της αντιπολίτευσης. Όταν η δημόσια συζήτηση περιστρέφεται γύρω από προσωπικές αιχμές, ανταγωνισμούς αρχηγών και στελεχών και τη μάχη για την κατάταξη, η ουσία υποχωρεί. Άλλα όμως απασχολούν την κοινωνία αυτή την ώρα. Η ουσία είναι τι θα γίνει με την ακρίβεια, πώς θα μειωθεί το ενεργειακό κόστος, πώς θα ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα και με ποιο σχέδιο μπορεί να αναπτυχθεί η οικονομία χωρίς να επιβαρυνθούν δυσανάλογα οι ασθενέστεροι. Είναι διάχυτη η ανησυχία ότι και τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί από το Πρωθυπουργό από τη Θεσσαλονίκη ή τα μέτρα για τα καύσιμα και τη θέρμανση, θα τα ροκανίσει η ακρίβεια, πριν ανακουφίσουν τους πολίτες. Εδώ αρχίζουν βέβαια οι υπερβολές των κομμάτων της αντιπολίτευσης που δεν τα καθιστούν και πειστικά.

Το ΠΑΣΟΚ έχει σαν στόχο την πρώτη θέση ” ακόμη και με μία ψήφο διάφορα” και βρίσκεται στην τρίτη θέση, 18% πίσω από την πρώτη ΝΔ και 3,6% πίσω από την δεύτερη ΕΛΑΣ. Το στόχο του για πρωτιά τον πιστεύει μόλις το 5% όπως φαίνεται από την παράσταση νίκης. Είναι κρίμα αυτός ο εγκλωβισμός, γιατί έχει πρόγραμμα, κάνει προτάσεις, έχει αξιόλογα στελέχη, όμως όλα αυτά χάνονται μπροστά στη εμμονή σε μια λάθος στρατηγική, που το εγκλώβισε και το Συνέδριο.

Σ’ αυτά έπρεπε να στηριχτεί κοιτώντας περισσότερο προς το Κέντρο. Ως κόμμα με κυβερνητικό παρελθόν, δεν αρκεί να καταγράφει τις αδυναμίες της σημερινής διακυβέρνησης, οφείλει να αποδεικνύει ό,τι έχει διδαχθεί από τις δικές του εμπειρίες εξουσίας και ότι διαθέτει ένα , κοστολογημένο και εφαρμόσιμο πρόγραμμα. Η διεκδίκηση της δεύτερης θέσης δεν υποκαθιστά την ανάγκη να πείσει ότι μπορεί να κυβερνήσει.

Από την άλλη πλευρά, η ΕΛ.ΑΣ. εμφανίζεται να συγκεντρώνει μεγαλύτερη εκλογική δυναμική αυτή την ώρα, χωρίς αυτό να σημαίνει αυτομάτως ότι έχει δέσει τη δεύτερη θέση και ότι έχει απαντήσει στο ερώτημα της κυβερνητικής αξιοπιστίας. Η διεύρυνση της εκλογικής επιρροής, η συσπείρωση διαφορετικών ακροατηρίων και η κριτική προς την κυβέρνηση είναι ένα πράγμα. Η συγκρότηση ολοκληρωμένης πρότασης διακυβέρνησης, με συγκεκριμένες προτεραιότητες, δημοσιονομική συνέπεια και δυνατότητα εφαρμογής, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό.

Η έρευνες καταγράφουν και μια ακόμη κρίσιμη αντίφαση. Ενώ η δυσαρέσκεια είναι ευρεία, το 26,5% δηλώνει ότι κανένας από τους πολιτικούς αρχηγούς που περιλαμβάνονται στη σχετική ερώτηση δεν είναι ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός. Μάλιστα την ίδια ώρα ο Κ. Μητσοτάκης συγκεντρώνει 27,4% στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, ο Α. Τσίπρας συγκεντρώνει 13,1% και ο Ν. Ανδρουλάκης 7,1%. Πρόκειται για ένα εύρημα που υπερβαίνει τις κομματικές αντιπαραθέσεις και αγγίζει τον πυρήνα της πολιτικής αξιοπιστίας των ηγετών της Αντιπολίτευσης.

Η κοινωνία φαίνεται να μην αξιολογεί μόνο την κυβέρνηση με βάση το κόστος ζωής, αξιολογεί και την αντιπολίτευση με βάση την ικανότητα της να μετατρέψει τη δυσαρέσκεια σε ελπίδα. Και η ελπίδα δεν οικοδομείται με προσωπικές αντιπαραθέσεις, ούτε με την προσδοκία ότι η κυβερνητική φθορά θα μεταφραστεί αυτομάτως σε εκλογικά κέρδη.

Η ευθύνη είναι ιδιαίτερα μεγάλη για το ΠΑΣΟΚ και την ΕΛ.Α.Σ., ακριβώς επειδή διεκδικούν πρωταγωνιστικό ρόλο στην επόμενη πολιτική ημέρα.

Η ενεργειακή κρίση μπορεί να αποτελέσει αφετηρία πολιτικών ανακατατάξεων. Δεν εγγυάται, όμως, την αναβάθμιση κανενός. Αν η αντιπολίτευση εγκλωβιστεί σε έναν διαρκή αγώνα για τη δεύτερη θέση, με περισσότερο προσωπικό ανταγωνισμό και λιγότερη προγραμματική ουσία, κινδυνεύει να επιβεβαιώσει την απογοήτευση των πολιτών παρά να ωφεληθεί εκλογικά.

Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι ποιος θα τερματίσει δεύτερος. Είναι ποιος θα πείσει ότι μπορεί να αποτελέσει την επόμενη αξιόπιστη κυβερνητική επιλογή. Ακόμη και λύση διαφορετικής διακυβέρνησης μέσα σε μια κυβέρνηση συνεργασίας. Γιατί κάποια στιγμή κυβέρνηση πρέπει να υπάρξει. Και αυτή η απάντηση δεν θα δοθεί στις προσωπικές αντεγκλήσεις, αλλά στις πειστικές απαντήσεις που θα δοθούν .